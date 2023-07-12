Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ

В случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину, наша армия будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля. Эксперты отмечают, что ВС РФ имею большие запасы подобных снарядов, но до последнего не применяли их в зоне проведения СВО, чтобы избежать эскалации. При этом отечественные аналоги превосходят иностранные. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, российская армия располагает всеми необходимыми средствами и для уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов.

Пропорциональный ответ

Если США начнут поставки кассетных боеприпасов на Украину, российская армия будет вынуждена в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВФУ, рассказал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу.

— Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами, — заявил министр.

По его словам, на вооружении российских войск тоже есть такое оружие, но оно гораздо эффективнее, чем американское, его номенклатура шире и разнообразнее.

Также глава военного ведомства подчеркнул, что Россия, понимая какую угрозу несет в себе кассетное оружие для мирного населения, всегда воздерживалась и воздерживается от его применения.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, российские войска располагают всеми необходимыми средствами для нейтрализации и уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов, поставленных западными странами. Российские ВС сила имеют на вооружение аналогичные боеприпасы, но по своим характеристикам они превосходят иностранные образцы.

Для РСЗО «Смерч» используются неуправляемые реактивные снаряды 9М55К Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Их применение теперь будет оправданно, так как мы не можем вести борьбу с одной завязанной рукой, считает экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— В специальной военной операции это оружие не применяли, но коли против нас его буду использовать, мы дадим пропорциональный ответ, — сказал он. — У нас, кстати, этих снарядов много. Это некий ответ и для Запада: они должны понимать, что это ведет к эскалации и нам есть чем ответить. Эскалации с точки зрения применения новых видов оружия, которые не применялись до этого в конфликте. Она, к сожалению, происходит постоянно, шаг за шагом. Запад сначала начал поставлять танки, а сейчас поставляет кассетные снаряды.

Эксперт отметил, что кассетные боеприпасы затрудняют прежде всего наступление.

— С их помощью наносятся удары по площадям, — отметил он. — Обороняющейся стороне они не очень страшны, а на наступление это может оказать влияние. Почему американцы это делают? Две причины. Первая — как они сами говорят, у них кончились снаряды, кроме этих. Вторая — они предвидят, что после того, как все украинские атаки будут отражены, начнется наше серьезное наступление. И побаиваются его.

Горят «Леопарды» и «Брэдли»

11 июля Сергей Шойгу подвел промежуточные итоги украинского контрнаступления. По его словам, с 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения. Были уничтожены 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронемашин.

В их числе 17 немецких «Леопардов», пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП «Брэдли», отметил министр.

— Кроме того, мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов, — сообщил глава военного ведомства.

Кадр уничтоженного танка Фото: Министерство обороны РФ

В их число вошли 43 американские артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции.

Российские средства ПВО сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 БПЛА.

— В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Более того, мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника, — сказал он.

Сергей Шойгу особо выделил высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки.

Безуспешные атаки

Глава военного ведомства сообщил, что ВФУ продолжают свои безуспешные атаки, пытаясь прорвать нашу оборону на разных направлениях.

— Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии. В результате двухсуточных практически непрерывных боев противник потерял на данном направлении до 90 человек личного состава, 4 танка из них 3 — «Леопард», 15 БМП, из которых 6 — «Bradley», — сказал он.

По его словам, на краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск Центр отразили наступление мотопехотной роты ВФУ в районе населенного пункта Кармазиновка.

Военнослужащие мотострелковой роты в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту, — подчеркнул Шойгу.

Кроме того, министр обороны сообщил, что Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров с детальными отчетами по текущей обстановке.

— Детально по каждому направлению. Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена и с честью выполняют задачи, — добавил глава военного ведомства.

Новая техника

С марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых вооружений, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза, также сообщил Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, поставки в войска беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан» выросли с начала 2022 года в 53 раза, а танков Т-72 и Т-90 — в 3,6 раза.

— «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза. Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза. «Арзамасский машиностроительный завод», увеличил поставку БТР-82А в 4 раза, а «Тигр-М» — в 2 раза, — сказал Шойгу.

Военнослужащие ВС РФ на танке Т-72 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, 11 июля Сергей Шойгу проинспектировал ряд расположенных в Татарстане предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

Вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на заводе «Ремдизель» он осмотрел различные образцы бронетехники. В частности, «КамАЗы» с бронированной кабиной, медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации МТ-ЛБ. Следом министр побывал на «КамАЗе», который производит для армии грузовики с повышенной бронезащитой.

— Потребность в этих машинах есть, потребность в ремонте есть, потребность в обслуживании, — сказал глава военного ведомства.

Также он заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации бронетранспортеров МТ-ЛБ.

— Надо делать более современную машину, — отметил министр.

Затем Шойгу и Минниханов посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8. Кроме того, министр обороны РФ и глава Татарстана посетили АО «Казанский оптико-механический завод», который выпускает лазерные дальномеры, тепловизионные и другие оптические приборы.

Сергею Шойгу показали модернизированный вертолет Ми-24 с повышенной дальностью обнаружения и опознавания целей. На Казанском авиационный завод им. С. Горбунова министру доложили, что в этом году ВС РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь».

Выжигает дотла

За тем, как работают тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепёк» в Запорожской области, наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков .

— В глухой чаще леса тщательно спрятан под естественной маскировкой ТОС «Солнцепек». Сверху он накрыт маскировочной и противодронной сетками, чтобы вооруженные формирования Украины не смогли вычислить его с воздуха и уничтожить, — рассказал он.

Боевая машина покидает свою позицию только на время выполнения боевой задачи.

Расчет тяжелого огнемета старается работать максимально быстро. Занимает свою позицию, производит выстрелы термобарическими снарядами и возвращается в укрытие. О том, что цель поражена, сообщают корректировщики.

Тяжёлая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости/РИА Новости

— Видно, что половина боевого комплекта израсходована. Каждый такой термобарический снаряд накрывает площадь 200 кв метров, — рассказал Кирилл Ольков.

Погрешность при попадании снаряда не превышает десяти метров. Спастись от термобарического боеприпаса невозможно.

— Он наносит поражение за счет давления. Картинка не из приятных для врага. Он боится, — подчеркнул командир взвода ТОС с позывным Иволга.

ТОС «Солнцепек» всегда охраняет отделение огневой поддержки на бронеавтомобилях. Эта группа защищает систему от украинских диверсантов. ВФУ пытаются охотится за нашими боевыми машинами.

Минус два украинских Су-25

За последние сутки в зоне проведения спецоперации ВФУ потеряли не менее 515 человек и 72 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 11 июля.

В Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады терробороны. Также, в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Фрагмент крыла украинского штурмовика Су-25 Фото: РИА Новости/Андрей Стенин