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Крейсерской скоростью: как будет развиваться российский подводный флот

И какие возможности он получит
Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
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В начале июля в море на испытания вышел новейший стратегический ракетоносец проекта «Борей-А» — «Император Александр III». Это одна из самых совершенных субмарин в мире. Российская промышленность создает подводные лодки различных классов и типов. Как сейчас развивается отечественная программа строительства подводного парка и как в перспективе будет выглядеть «тайный» флот РФ, разбирались «Известия».

«Можайск»

В августе 2023 года новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 06363 выйдет на испытания на полигон Балтийского моря, сообщали «Известия» на этой неделе. Лодка достраивается на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется передача «Можайска» флоту в конце 2023 года, а в навигацию 2024-го корабль перейдет в Тихий океан, где и будет нести свою службу.

«Можайск» — пятая лодка проекта 06363, построенная для Тихоокеанского флота. Всего пока в серии планируется шесть субмарин этого проекта для Дальнего Востока. Ранее, с 2010 по 2016 год, были построены шесть кораблей этого же проекта для Черноморского флота. Сегодня они составляют основу всех подводных сил Черного моря с возможностью выхода в Средиземное. После тихоокеанской серии будет строиться подобная и для Северного флота. Видимо, к концу десятилетия флот будет иметь на вооружении более 20 неатомных лодок проекта 06363.

Дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" проекта 636 во время торжественной церемонии спуска на воду на территории АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636 во время торжественной церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Это самые современные потомки подводных лодок проекта 877 «Варшавянка», которые строились большой серией в 1980–1990-е годы. Проект отличается самым современным гидроакустическим оборудованием, средствами связи, современными перископами с цифровым оборудованием и, конечно, ракетным комплексом «Калибр-ПЛ», который позволяет применять из торпедных аппаратов вместе с торпедами соответствующие крылатые ракеты.

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«Лада»

В строительстве также находятся более совершенные, но и более дорогие неатомные подлодки проекта 677 «Лада». Сейчас это модернизированный проект 677М. Новейшие полуторакорпусные «Лады» с уникальным гидроакустическим комплексом и революционным единым малошумным электродвигателем разработаны тем же морским конструкторским бюро «Рубин», которое создало в свое время и лодки «Варшавянка». В 2023 году ожидается поступление на флот первой серийной лодки проекта Б-586 «Кронштадт», которая проходит сейчас государственные испытания. Следом в постройке еще три лодки проекта для Северного флота.

Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 "Лада" перед спуском на воду

Подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада» перед спуском на воду

Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Считается, что «Лады» могут противостоять атомным ударным лодкам на равных с той лишь разницей, что у них меньше время непрерывного нахождения под водой. По своим шумовым характеристикам, по возможностям гидроакустического комплекса и систем вооружений «Лады» могут бороться с любым современным противником. Лодки также могут применять ракеты «Калибр» из торпедных аппаратов. И в этом смысле это уже своего рода унификация всех современных российских подводных лодок — неатомных и атомных.

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«Ясень-М»

Новейшие ударные атомные подводные лодки, которые сейчас строятся для ВМФ России, — корабли проекта 885М «Ясень-М». Всего в постройке, включая головную лодку проекта 885, девять атомоходов проекта 885М. В этом году планируется передать флоту третью субмарину проекта 885М и четвертую лодку семейства «Ясень» — Б-571 «Красноярск», которая уже два года проходит испытания. Пока лодки проекта поровну распределяются между Северным и Тихоокеанским флотами. «Ясень-М» — одна из самых совершенных субмарин в мире — уникальное сочетание малой шумности, современных средств обнаружения других лодок и мощнейших комплексов вооружения.

торжественной церемонии спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения "Красноярск" по усовершенствованному проекту "Ясень-М" в Северодвинске

Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвертого поколения «Красноярск» по усовершенствованному проекту «Ясень-М» в Северодвинске

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Лодка оснащена торпедными аппаратами и универсальной пусковой установкой ракетного комплекса. После завершения испытания модификации ракетного комплекса «Циркон» с подводным пуском первыми подводными носителями этих гиперзвуковых ракет станут именно лодки «Ясень-М». И к концу десятилетия на каждом из океанских флотов у России будет по четыре лодки типа «Ясень» с «Цирконами» на борту. При этом комплексы могут применяться как по надводным кораблям, так и по наземным целям, и сбить такую ракету современной системе ПВО будет крайне сложно.

В помощь суперсовременным «Ясеням» полным ходом идет модернизация построенных в 1990-е годы ударных атомных подлодок проекта 971 «Щука-Б». В разной степени готовности в российском флоте сегодня десять атомных субмарин этого проекта. Все эти лодки или прошли или проходят средний ремонт с модернизацией оборудования и систем вооружения. На них появился ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» с применением из торпедных аппаратов и восстанавливается их техническая готовность. Фактически лодки проекта 971 — это рабочие лошадки противолодочных и противокорабельных сил флота и, конечно, они представлены как на Северном, так и на Тихом океанах.

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«Кондор»

Наряду с лодками проекта 971 несут службу две титановые лодки проекта 945А «Кондор» — обсуждаются планы модернизации лодок проекта с оснащением их и «Калибрами» и с кардинальным обновлением всех комплексов радиотехнического вооружения. После такой модернизации они могли бы служить еще не менее десяти лет, хотя вошли в строй в начале 1990-х годов.

Подводная лодка проекта 945А «Кондор»

Подводная лодка проекта 945А «Кондор»

Фото: commons.wikimedia.org

«Антей»

В составе флота сегодня семь противоавианосных подводных крейсеров проекта 949А «Антей». Все они либо ожидают, либо проходят модернизацию по современному проекту 949АМ с кардинальным обновлением и оборудования, и систем вооружений. В старой конфигурации корабль серии 949А нес 24 мощные сверхзвуковые ракеты «Гранит», и считалось, что одним залпом такая лодка может гарантированно уничтожить любой авианосец независимо от возможностей сил, которые его сопровождают. В новом облике лодки проекта 949АМ, видимо, станут еще более могущественными и смогут нести до 72 ракет типов «Калибр», «Оникс», а в перспективе и «Циркон». Это уникальные возможности, которых сегодня нет ни у одной подводной лодки ни в одной другой стране в мире. Модернизация по проекту 949АМ в самом разгаре и, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим первые переоснащенные ракетные крейсеры этого проекта.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" К-410 "Смоленск" во время тактико-специальных учений поисково-спасательных сил Северного флота России в Мотовском заливе Баренцева моря

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей» К-410 «Смоленск»

Фото: РИА Новости/Павел Львов

«Борей-А»

Но есть ведь еще стратегические ракетные атомоходы проекта 955М «Борей-А». Уникальность современных «Бореев» в том, что это не только суперсовременные платформы для запуска баллистических ракет «Булава», но и основа морской компоненты российских сил ядерного сдерживания. Они могут на равных вступать в противоборство с любыми современными подводными лодками и кораблями. «Борей-А» оснащены современными торпедами и системами контроля воздушной обстановки. Изменения «Бореев-А» по сравнению с первыми лодками типа «Борей» существенные — другой корпус, измененные обводы, модернизированное оборудование. Эти корабли будут служить до середины XXI столетия. И будут оставаться еще долгие годы основой морского ракетного щита России.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А (шифр "Борей-А") в акватории Северодвинска

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Кулешов

«Лошарик»

И несколько слов о специальных подводных лодках. Самая секретная лодка России — АС-31 проекта 10831, которая носит неофициальной название «Лошарик», завершает ремонт в центре судостроения «Звездочка» в Северодвинске. 1 июля 2019 года на АС-31 случился пожар, который унес жизни 14 моряков-подводников. После этой трагедии ведется ремонт и, вероятно, модернизация глубоководной специальной субмарины, прочный корпус которой состоит из титановых шаров, — отсюда и название «Лошарик». Лодка будет восстановлена и еще послужит для выполнения специальных заданий Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны РФ.

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«Посейдон»

Под эгидой ГУГИ проходит опытную эксплуатацию и первый экспериментальный носитель будущего уникального комплекса ядерного сдерживания нового поколения — морской системы «Посейдон».

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Фото: Минобороны РФ
Морской беспилотник «Посейдон»

Речь идет о подводной лодке специального назначения «Белгород» проекта 09852. Вероятно, сегодня субмарина готовится к испытаниям подводных дронов «Посейдон». А вот штатными носителями нового вида оружия станут лодки проектов 09851/09853. Головная лодка проекта 09851 «Хабаровск» строится ПО «Севмаш» в Северодвинске с 2014 года, и вполне вероятно, что в этом году она будет спущена на воду. И если создание новой системы вооружения пройдет успешно, то в 2025 году или немного позже «Хабаровск» может стать первым носителем ядерных подводных дронов 2М39 «Посейдон». Возможно, с базой в Вилючинске на Камчатке. Следом за головной лодкой флот получит еще три носителя проекта 09853. Итого по два носителя на Северный и Тихоокеанский флоты.

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