Крейсерской скоростью: как будет развиваться российский подводный флот
В начале июля в море на испытания вышел новейший стратегический ракетоносец проекта «Борей-А» — «Император Александр III». Это одна из самых совершенных субмарин в мире. Российская промышленность создает подводные лодки различных классов и типов. Как сейчас развивается отечественная программа строительства подводного парка и как в перспективе будет выглядеть «тайный» флот РФ, разбирались «Известия».
«Можайск»
В августе 2023 года новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 06363 выйдет на испытания на полигон Балтийского моря, сообщали «Известия» на этой неделе. Лодка достраивается на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется передача «Можайска» флоту в конце 2023 года, а в навигацию 2024-го корабль перейдет в Тихий океан, где и будет нести свою службу.
«Можайск» — пятая лодка проекта 06363, построенная для Тихоокеанского флота. Всего пока в серии планируется шесть субмарин этого проекта для Дальнего Востока. Ранее, с 2010 по 2016 год, были построены шесть кораблей этого же проекта для Черноморского флота. Сегодня они составляют основу всех подводных сил Черного моря с возможностью выхода в Средиземное. После тихоокеанской серии будет строиться подобная и для Северного флота. Видимо, к концу десятилетия флот будет иметь на вооружении более 20 неатомных лодок проекта 06363.
Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636 во время торжественной церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге
Это самые современные потомки подводных лодок проекта 877 «Варшавянка», которые строились большой серией в 1980–1990-е годы. Проект отличается самым современным гидроакустическим оборудованием, средствами связи, современными перископами с цифровым оборудованием и, конечно, ракетным комплексом «Калибр-ПЛ», который позволяет применять из торпедных аппаратов вместе с торпедами соответствующие крылатые ракеты.
«Лада»
В строительстве также находятся более совершенные, но и более дорогие неатомные подлодки проекта 677 «Лада». Сейчас это модернизированный проект 677М. Новейшие полуторакорпусные «Лады» с уникальным гидроакустическим комплексом и революционным единым малошумным электродвигателем разработаны тем же морским конструкторским бюро «Рубин», которое создало в свое время и лодки «Варшавянка». В 2023 году ожидается поступление на флот первой серийной лодки проекта Б-586 «Кронштадт», которая проходит сейчас государственные испытания. Следом в постройке еще три лодки проекта для Северного флота.
Подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада» перед спуском на воду
Считается, что «Лады» могут противостоять атомным ударным лодкам на равных с той лишь разницей, что у них меньше время непрерывного нахождения под водой. По своим шумовым характеристикам, по возможностям гидроакустического комплекса и систем вооружений «Лады» могут бороться с любым современным противником. Лодки также могут применять ракеты «Калибр» из торпедных аппаратов. И в этом смысле это уже своего рода унификация всех современных российских подводных лодок — неатомных и атомных.
«Ясень-М»
Новейшие ударные атомные подводные лодки, которые сейчас строятся для ВМФ России, — корабли проекта 885М «Ясень-М». Всего в постройке, включая головную лодку проекта 885, девять атомоходов проекта 885М. В этом году планируется передать флоту третью субмарину проекта 885М и четвертую лодку семейства «Ясень» — Б-571 «Красноярск», которая уже два года проходит испытания. Пока лодки проекта поровну распределяются между Северным и Тихоокеанским флотами. «Ясень-М» — одна из самых совершенных субмарин в мире — уникальное сочетание малой шумности, современных средств обнаружения других лодок и мощнейших комплексов вооружения.
Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвертого поколения «Красноярск» по усовершенствованному проекту «Ясень-М» в Северодвинске
Лодка оснащена торпедными аппаратами и универсальной пусковой установкой ракетного комплекса. После завершения испытания модификации ракетного комплекса «Циркон» с подводным пуском первыми подводными носителями этих гиперзвуковых ракет станут именно лодки «Ясень-М». И к концу десятилетия на каждом из океанских флотов у России будет по четыре лодки типа «Ясень» с «Цирконами» на борту. При этом комплексы могут применяться как по надводным кораблям, так и по наземным целям, и сбить такую ракету современной системе ПВО будет крайне сложно.
В помощь суперсовременным «Ясеням» полным ходом идет модернизация построенных в 1990-е годы ударных атомных подлодок проекта 971 «Щука-Б». В разной степени готовности в российском флоте сегодня десять атомных субмарин этого проекта. Все эти лодки или прошли или проходят средний ремонт с модернизацией оборудования и систем вооружения. На них появился ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» с применением из торпедных аппаратов и восстанавливается их техническая готовность. Фактически лодки проекта 971 — это рабочие лошадки противолодочных и противокорабельных сил флота и, конечно, они представлены как на Северном, так и на Тихом океанах.
«Кондор»
Наряду с лодками проекта 971 несут службу две титановые лодки проекта 945А «Кондор» — обсуждаются планы модернизации лодок проекта с оснащением их и «Калибрами» и с кардинальным обновлением всех комплексов радиотехнического вооружения. После такой модернизации они могли бы служить еще не менее десяти лет, хотя вошли в строй в начале 1990-х годов.
Подводная лодка проекта 945А «Кондор»
«Антей»
В составе флота сегодня семь противоавианосных подводных крейсеров проекта 949А «Антей». Все они либо ожидают, либо проходят модернизацию по современному проекту 949АМ с кардинальным обновлением и оборудования, и систем вооружений. В старой конфигурации корабль серии 949А нес 24 мощные сверхзвуковые ракеты «Гранит», и считалось, что одним залпом такая лодка может гарантированно уничтожить любой авианосец независимо от возможностей сил, которые его сопровождают. В новом облике лодки проекта 949АМ, видимо, станут еще более могущественными и смогут нести до 72 ракет типов «Калибр», «Оникс», а в перспективе и «Циркон». Это уникальные возможности, которых сегодня нет ни у одной подводной лодки ни в одной другой стране в мире. Модернизация по проекту 949АМ в самом разгаре и, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим первые переоснащенные ракетные крейсеры этого проекта.
Российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей» К-410 «Смоленск»
«Борей-А»
Но есть ведь еще стратегические ракетные атомоходы проекта 955М «Борей-А». Уникальность современных «Бореев» в том, что это не только суперсовременные платформы для запуска баллистических ракет «Булава», но и основа морской компоненты российских сил ядерного сдерживания. Они могут на равных вступать в противоборство с любыми современными подводными лодками и кораблями. «Борей-А» оснащены современными торпедами и системами контроля воздушной обстановки. Изменения «Бореев-А» по сравнению с первыми лодками типа «Борей» существенные — другой корпус, измененные обводы, модернизированное оборудование. Эти корабли будут служить до середины XXI столетия. И будут оставаться еще долгие годы основой морского ракетного щита России.
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»)
«Лошарик»
И несколько слов о специальных подводных лодках. Самая секретная лодка России — АС-31 проекта 10831, которая носит неофициальной название «Лошарик», завершает ремонт в центре судостроения «Звездочка» в Северодвинске. 1 июля 2019 года на АС-31 случился пожар, который унес жизни 14 моряков-подводников. После этой трагедии ведется ремонт и, вероятно, модернизация глубоководной специальной субмарины, прочный корпус которой состоит из титановых шаров, — отсюда и название «Лошарик». Лодка будет восстановлена и еще послужит для выполнения специальных заданий Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны РФ.
«Посейдон»
Под эгидой ГУГИ проходит опытную эксплуатацию и первый экспериментальный носитель будущего уникального комплекса ядерного сдерживания нового поколения — морской системы «Посейдон».
Речь идет о подводной лодке специального назначения «Белгород» проекта 09852. Вероятно, сегодня субмарина готовится к испытаниям подводных дронов «Посейдон». А вот штатными носителями нового вида оружия станут лодки проектов 09851/09853. Головная лодка проекта 09851 «Хабаровск» строится ПО «Севмаш» в Северодвинске с 2014 года, и вполне вероятно, что в этом году она будет спущена на воду. И если создание новой системы вооружения пройдет успешно, то в 2025 году или немного позже «Хабаровск» может стать первым носителем ядерных подводных дронов 2М39 «Посейдон». Возможно, с базой в Вилючинске на Камчатке. Следом за головной лодкой флот получит еще три носителя проекта 09853. Итого по два носителя на Северный и Тихоокеанский флоты.