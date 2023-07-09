Крейсерской скоростью: как будет развиваться российский подводный флот

В начале июля в море на испытания вышел новейший стратегический ракетоносец проекта «Борей-А» — «Император Александр III». Это одна из самых совершенных субмарин в мире. Российская промышленность создает подводные лодки различных классов и типов. Как сейчас развивается отечественная программа строительства подводного парка и как в перспективе будет выглядеть «тайный» флот РФ, разбирались «Известия» .

«Можайск»

В августе 2023 года новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 06363 выйдет на испытания на полигон Балтийского моря , сообщали «Известия» на этой неделе. Лодка достраивается на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Планируется передача «Можайска» флоту в конце 2023 года, а в навигацию 2024-го корабль перейдет в Тихий океан , где и будет нести свою службу.

«Можайск» — пятая лодка проекта 06363, построенная для Тихоокеанского флота. Всего пока в серии планируется шесть субмарин этого проекта для Дальнего Востока . Ранее, с 2010 по 2016 год, были построены шесть кораблей этого же проекта для Черноморского флота . Сегодня они составляют основу всех подводных сил Черного моря с возможностью выхода в Средиземное. После тихоокеанской серии будет строиться подобная и для Северного флота . Видимо, к концу десятилетия флот будет иметь на вооружении более 20 неатомных лодок проекта 06363 .

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636 во время торжественной церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Это самые современные потомки подводных лодок проекта 877 «Варшавянка» , которые строились большой серией в 1980–1990-е годы. Проект отличается самым современным гидроакустическим оборудованием, средствами связи, современными перископами с цифровым оборудованием и, конечно, ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» , который позволяет применять из торпедных аппаратов вместе с торпедами соответствующие крылатые ракеты.

«Лада»

В строительстве также находятся более совершенные, но и более дорогие неатомные подлодки проекта 677 «Лада» . Сейчас это модернизированный проект 677М. Новейшие полуторакорпусные «Лады» с уникальным гидроакустическим комплексом и революционным единым малошумным электродвигателем разработаны тем же морским конструкторским бюро «Рубин» , которое создало в свое время и лодки «Варшавянка». В 2023 году ожидается поступление на флот первой серийной лодки проекта Б-586 «Кронштадт» , которая проходит сейчас государственные испытания. Следом в постройке еще три лодки проекта для Северного флота .

Подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада» перед спуском на воду Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Считается, что «Лады» могут противостоять атомным ударным лодкам на равных с той лишь разницей, что у них меньше время непрерывного нахождения под водой. По своим шумовым характеристикам, по возможностям гидроакустического комплекса и систем вооружений «Лады» могут бороться с любым современным противником . Лодки также могут применять ракеты «Калибр» из торпедных аппаратов . И в этом смысле это уже своего рода унификация всех современных российских подводных лодок — неатомных и атомных.

«Ясень-М»

Новейшие ударные атомные подводные лодки, которые сейчас строятся для ВМФ России, — корабли проекта 885М «Ясень-М». Всего в постройке, включая головную лодку проекта 885, девять атомоходов проекта 885М . В этом году планируется передать флоту третью субмарину проекта 885М и четвертую лодку семейства «Ясень» — Б-571 «Красноярск» , которая уже два года проходит испытания. Пока лодки проекта поровну распределяются между Северным и Тихоокеанским флотами. «Ясень-М» — одна из самых совершенных субмарин в мире — уникальное сочетание малой шумности, современных средств обнаружения других лодок и мощнейших комплексов вооружения .

Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвертого поколения «Красноярск» по усовершенствованному проекту «Ясень-М» в Северодвинске Фото: РИА Новости/Павел Львов

Лодка оснащена торпедными аппаратами и универсальной пусковой установкой ракетного комплекса . После завершения испытания модификации ракетного комплекса «Циркон» с подводным пуском первыми подводными носителями этих гиперзвуковых ракет станут именно лодки «Ясень-М». И к концу десятилетия на каждом из океанских флотов у России будет по четыре лодки типа «Ясень» с «Цирконами» на борту. При этом комплексы могут применяться как по надводным кораблям, так и по наземным целям, и сбить такую ракету современной системе ПВО будет крайне сложно .

В помощь суперсовременным «Ясеням» полным ходом идет модернизация построенных в 1990-е годы ударных атомных подлодок проекта 971 «Щука-Б» . В разной степени готовности в российском флоте сегодня десять атомных субмарин этого проекта . Все эти лодки или прошли или проходят средний ремонт с модернизацией оборудования и систем вооружения. На них появился ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» с применением из торпедных аппаратов и восстанавливается их техническая готовность. Фактически лодки проекта 971 — это рабочие лошадки противолодочных и противокорабельных сил флота и, конечно, они представлены как на Северном, так и на Тихом океанах.

«Кондор»

Наряду с лодками проекта 971 несут службу две титановые лодки проекта 945А «Кондор» — обсуждаются планы модернизации лодок проекта с оснащением их и «Калибрами» и с кардинальным обновлением всех комплексов радиотехнического вооружения . После такой модернизации они могли бы служить еще не менее десяти лет, хотя вошли в строй в начале 1990-х годов.

Подводная лодка проекта 945А «Кондор» Фото: commons.wikimedia.org

«Антей»

В составе флота сегодня семь противоавианосных подводных крейсеров проекта 949А «Антей». Все они либо ожидают, либо проходят модернизацию по современному проекту 949АМ с кардинальным обновлением и оборудования, и систем вооружений . В старой конфигурации корабль серии 949А нес 24 мощные сверхзвуковые ракеты «Гранит», и считалось, что одним залпом такая лодка может гарантированно уничтожить любой авианосец независимо от возможностей сил, которые его сопровождают. В новом облике лодки проекта 949АМ, видимо, станут еще более могущественными и смогут нести до 72 ракет типов «Калибр», «Оникс», а в перспективе и «Циркон» . Это уникальные возможности, которых сегодня нет ни у одной подводной лодки ни в одной другой стране в мире. Модернизация по проекту 949АМ в самом разгаре и, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим первые переоснащенные ракетные крейсеры этого проекта.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей» К-410 «Смоленск» Фото: РИА Новости/Павел Львов

«Борей-А»

Но есть ведь еще стратегические ракетные атомоходы проекта 955М «Борей-А» . Уникальность современных «Бореев» в том, что это не только суперсовременные платформы для запуска баллистических ракет «Булава», но и основа морской компоненты российских сил ядерного сдерживания . Они могут на равных вступать в противоборство с любыми современными подводными лодками и кораблями. «Борей-А» оснащены современными торпедами и системами контроля воздушной обстановки . Изменения «Бореев-А» по сравнению с первыми лодками типа «Борей» существенные — другой корпус, измененные обводы, модернизированное оборудование. Эти корабли будут служить до середины XXI столетия. И будут оставаться еще долгие годы основой морского ракетного щита России .

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Кулешов

«Лошарик»

И несколько слов о специальных подводных лодках. Самая секретная лодка России — АС-31 проекта 10831, которая носит неофициальной название «Лошарик», завершает ремонт в центре судостроения «Звездочка» в Северодвинске . 1 июля 2019 года на АС-31 случился пожар, который унес жизни 14 моряков-подводников. После этой трагедии ведется ремонт и, вероятно, модернизация глубоководной специальной субмарины, прочный корпус которой состоит из титановых шаров, — отсюда и название «Лошарик». Лодка будет восстановлена и еще послужит для выполнения специальных заданий Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны РФ.

«Посейдон»

Под эгидой ГУГИ проходит опытную эксплуатацию и первый экспериментальный носитель будущего уникального комплекса ядерного сдерживания нового поколения — морской системы «Посейдон».

Фото: Минобороны РФ Морской беспилотник «Посейдон»