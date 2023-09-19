Исчерпаемые резервы: ВС РФ нанесли удар по тылам противника

Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения боеприпасов и крылатых ракет Storm Shadow, а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВФУ , сообщили в Минобороны 18 сентября. Такие мероприятия серьезно сокращают боевые возможности противника, нарушая его планы, отмечают эксперты. В этот же день российские войска успешно отбивали атаки ВФУ на донецком и краснолиманском направлениях.

Удары по резервам

В ночь на 18 сентября Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном , а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВФУ, сообщили в Минобороны РФ.

— Цель удара достигнута. Все объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали источники «Известий», российские ВС применили новые тактические приемы для уничтожения важных украинских объектов. Предварительно были вскрыты маршруты, которыми по территории Украины перемещались крылатые ракеты Storm Shadow, а также снаряды с обедненным ураном.

Украинское командование проявило хитрость и не хранило подолгу боеприпасы на одном месте. Их перевозили с одного склада на другой, при этом ракеты Storm Shadow находились в собранном состоянии. Эти меры не помогли — российские средства разведки вскрыли все маршруты, а по актуальным местам хранения был нанесен комбинированный удар с использованием авиационных и беспилотных высокоточных средств поражения.

Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Также удар был нанесен по центру в Одесской области, где проводилась подготовка украинских морских диверсантов, предназначенных для рейдов на территорию Крыма.

ВФУ пытаются с помощью дальнобойных систем наносить удары по глубоким тылам, поэтому российским войскам важно уничтожать подобное вооружение до того, как оно будет использовано, пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы играем на опережение. Наши удары по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow серьезно сокращают их возможности. Это, безусловно, серьезный успех, нарушающий планы украинских сил. После поражения таких целей количество ударов сокращается , — рассказал он.

Атаки отбиты

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком и краснолиманском направлениях, а на остальных наносили поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 18 сентября.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное в ДНР.

Фото: РИА Новости

Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВФУ.

На краснолиманском направлении группировкой войск Центр отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

На запорожском направлении нанесено поражение войскам и технике 71-й егерской бригады в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» наносилось комплексное поражение личному составу и технике ВФУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР.

Также в районе населенного пункта Пречистовка в ДНР уничтожен склад боеприпасов морской пехоты ВФУ.

На купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику бригад ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка в ЛНР.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На этих направлениях противник потерял свыше 550 боевиков и 38 единиц техники, включая две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку Krab, орудие М119, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Точечная работа «Торнадо-С»

Военный корреспондент «Известий» Ксения Солдатова побывала на позициях расчета российского комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и узнала об особенностях их работы.

С помощью РСЗО можно эффективно работать практически по любым целям. Система «Торнадо-С» применяется для уничтожения командных пунктов, аэродромов, складских помещений и боевой техники вооруженных формирований Украины.

Получив данные об очередной цели, расчет занимает свои позиции и выезжает. Уже на месте орудие наводится на цель. В боевом положении поднимается пакет направляющих — 12 ячеек, в каждой из которых по реактивному снаряду. Команду на пуск дают с выносного пульта. Это помогает защитить личный состав, так как оставаться в непосредственной близости к комплексу крайне опасно.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Данный комплекс имеет в своем составе управляемые реактивные снаряды, они сами корректируют себя в процессе полета. Соответственно, если приходят координаты цели, они точно бьют по ней с наименьшими отклонениями и поражают ее, — рассказал командир батареи РСЗО «Торнадо-С» Матвей.

После пуска расчет ждет результат. Разведка докладывает: поражен пункт временной дислокации подразделения ВФУ. РСЗО «Торнадо-С» могут поразить всё, что находится на расстоянии до 120 км.

Комплекс может выпустить сразу весь боекомплект и одновременно поразить 12 целей, если все они в одном районе наведения. Но обычно расчет работает точечно.

— Важно поддерживать машину в состоянии боеготовности. А для повышения живучести они должны максимально быстро покинуть место выполнения боевой задачи, — отметил Матвей.

Удары по пунктам управления

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 640 бойцов ВФУ и 57 единиц техники, включая гаубицы, САУ, бронеавтомобили.

В районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка в ДНР поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВФУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.