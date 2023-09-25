«В последнее время у противника более пассивный характер действий»

На донецком направлении складывается напряженная ситуация. Уже две недели подряд украинские боевики непрерывно пытаются штурмовать российские позиции. В сражения идут пехотные штурмовые группы, бронетехника и боевые машины. Отряды ВФУ активно поддерживает артиллерия, которая применяет кассетные боеприпасы. Но, несмотря на такой набор, российские бойцы уверенно отражают все атаки врага и наносят ему болезненные потери . «Известия» побывали в поселке Спартак, где сейчас сложился один из самых напряженных участков фронта.

Курсант

— Стрелковые бои идут каждый день, обстреливают из всего, чего только можно. В том числе и с использованием кассетных боеприпасов, — рассказывает Курсант, молодой боец из Калиниграда, который встретил на фронте свой 22-й день рождения.

Украинские войска не оставляют попытки вести наступление на поселок Опытное, который находится на севере Донецка. Если поселок попадет к ним в руки, враг снова сможет выйти вплотную к Донецкому аэропорту и поселку Спартак. Эти две точки ключевые для безопасности столицы Донецкой Народной Республики. Если украинские боевики вернут их под свой контроль, они смогут пробиться уже в сам Донецк . Поэтому еще осенью и зимой прошлого года враг на этом направлении был отброшен. Но и сейчас атаки украинских боевиков не имеют успеха. Бойцы 1-го Донецкого корпуса ВС РФ удерживают все позиции под городом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На бруствере установлен крупнокалиберный пулемет ДШК 1943 года выпуска и прошедший модернизацию в 1946-м. Оружие почти в четыре раза старше, чем его пользователь. Тяжелый ствол с массивными ребрами охлаждения для долгой стрельбы и широкий дульный тормоз-компенсатор с первого взгляда выдают изделие другой эпохи. Вместо «родного» зенитного станка — сварная рама и сошки для стрельбы из окопа.

Это один из тех видов исторического оружия, который любят на фронте, да и почти во всех странах мира, ведущих боевые действия. Пулеметы ДШК участвовали практически во всех конфликтах после Второй мировой войны, став одним из самых массовых образцов в своем классе.

Изначально пулемет разрабатывали как зенитный, поэтому «машинка» получилась точной и надежной, хотя и тяжелее современных аналогов. Курсант должен на своей точке встречать стрельбой легкую бронетехнику противника , если она прорвется на дистанцию прямого огня. Вторая его задача — отсекать пехоту на дальней дистанции.

— В последнее время у противника более пассивный характер действий. Они стараются уничтожить максимальное количество нашей живой силы. Потом ведут разведку боем пешими группами и пытаются зайти, но мы им не даем , — объясняет Курсант сложившуюся обстановку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На позиции, где устанавливается пулемет, опытный ветеран Сарань объясняет Курсанту, как обжиться.

В зоне СВО Курсант меньше года, но уже участвовал и в штурмах, и в оборонительных боях и умеет пользоваться практически всем распространенным пехотным оружием, вплоть до 82-миллиметрового миномета.

— С армией у меня связана почти вся жизнь. Я учился в военной академии, не закончил. Поработал в полиции, а с января нахожусь в зоне СВО , — рассказывает Курсант.

«Кассетная» охота

Сразу под ДШК укрытие — «лисья нора» с бетонным перекрытием. Там же вода и дополнительные боеприпасы.

На противоположной стороне в укрытие превращен старый коллектор. Он тоже позволяет надежно укрыться от артиллерии. Такая мера предосторожности сейчас не лишняя. Наступление украинских боевиков активно поддерживает артиллерия. С начала осени, как отмечают бойцы 1-го армейского корпуса, ВФУ практически повсеместно используют кассетные боеприпасы. Причем целью становится не бронетехника, а именно личный состав 1-го АК — расчеты пулеметов, ПТУРов, автоматических и станковых гранатометов, а также пушек и гаубиц.

В такой «кассетной» охоте вооруженным формированиям Украины активно помогают дроны. При малейшем подозрении ВФУ пытаются обработать участок местности кассетными боеприпасами. Но и российская артиллерия не дает врагу спуска. И в ответ на украинские залпы тут же открывается контрбатарейный огонь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В постоянных атаках на Опытное противник несет крупные потери. Первые попытки штурмов проходили с активным использованием бронетехники, но после их провала враг перешел к действиям пеших групп, а бронетехнику использует только на больших дистанциях в качестве огневой поддержки. Но если потери в технике украинцев таким образом уменьшились, то в живой силе только выросли.

В окопах ходит мнение, что враг уже не рассчитывает на серьезные результаты в наступлении, а только тянет время. Максимум, стараясь улучшить положение на отдельных позициях перед переходом в оборону.