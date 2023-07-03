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Шойгу заявил о недостигнутых целях наступления ВСУ

Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли целей ни на одном из направлений. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ 3 июля.

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», — подчеркнул министр.

Шойгу указал, что Киев пытается компенсировать свои военные неудачи террористическими обстрелами гражданских объектов ради пропагандистского эффекта.

По словам министра обороны, украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление.

Кроме того, Шойгу сообщил, что всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

«Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях <...> уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков «Leopard», — подытожил министр.

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