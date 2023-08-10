СМИ сообщили о смене тактики наступления ВСУ

Украине пришлось поменять тактику своего контрнаступления, из-за этого его сроки будут увеличены. Об этом 10 августа сообщает издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

«Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва», — пишет газета.



Кроме того, по словам советника, сложно определить сроки проведения контрнаступления. Он также добавляет, что важно то, что за Украиной сохраняется инициатива.

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. 14 июня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что Украина не смогла продвинуться в ходе контрнаступления.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

15 июля газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников, написала, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Отмечается, что среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сроки проведения операций по контрнаступлению затягиваются ввиду отсутствия поставок нового вооружения со стороны Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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