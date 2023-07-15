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NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления

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Фото: соцсети
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За первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Об этом 15 июля сообщает газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

Отмечается, что среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры. В последующие недели этот уровень снизился примерно до 10%, отметили источники издания.

По их словам, потерь стало меньше в силу того, что проведение контрнаступления замедлилось, а также потому, что Киев решил сменить тактику, чтобы якобы сосредоточиться на изматывании войск РФ.

Украинский военный, который представился газете как Игорь, сообщил что заснял с помощью беспилотника подразделения полдюжины сгоревших западных бронемашин, попавших под обстрел артиллерии.

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Ранее в этот день военный полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть, что войска страны потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. По его мнению, сейчас украинский лидер может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Кроме того, Херш добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь негативные последствия.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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