Украинское контрнаступление пропало с заголовков американских газет из-за отсутствия успехов у украинских боевиков. Об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 13 июля.

«Внимательные читатели газет Washington Post и New York Times могут догадаться, что нынешнее контрнаступление на Украине идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии в основном исчезли с первых полос изданий», — написал он в материале на платформе Substack.

При этом все отчеты, которые публикуются в американских СМИ, составлены по данным чиновников из Госдепа США и Белого дома, которые не имеют представления о реальной обстановке на поле боя, указал журналист.

Кроме того, Херш добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий. В частности, это наиболее сильно ударит по администрации президента США Джо Байдена и странам НАТО. А кассетные боеприпасы, поставку которых Вашингтон согласовал Киеву, не изменят ход конфликта.

Ранее в этот день американский политолог Джон Миршаймер предсказал, что Украина после победы России в конфликте потеряет половину своих территорий. Более того, Киев не будут ждать ни в ЕС, ни в НАТО, уверен он.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.