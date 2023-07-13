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Американский политолог предрек Украине проигрыш и потерю половины территорий

Американский политолог Миршаймер: после победы РФ Украина станет государством-обрубком
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Фото: РИА Новости
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Политолог из Соединенных Штатов Джон Миршаймер предсказал, что Украина после победы России в конфликте потеряет половину своих территорий. Об этом он написал для китайского издания South China Morning Post 13 июля.

Миршаймер считает, что после проигрыша Украины ей не найдется места в Евросоюзе и НАТО, потому что страна не сможет выполнить условия для вхождения ни в одну из организаций. У Украины также не будет возможностей для ведения боевых действия, чтобы вернуть потерянные земли. Именно такой сценарий видит политолог для страны.

Эксперт полагает, что Украина потеряет ряд крупных территорий, по размеру равных половине сегодняшнего государства. По мнению Миршаймера, Западу предстоит увидеть победу России. Произойдет это приблизительно через два года, заключил политолог.

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9 июля Кеннеди-младший заявил об отсутствии шансов у Украины против России. Политик заявил, что у Европы нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Ранее, 29 июня, на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя сказал, что Украина почти исчерпала мобилизационный резерв, а собственных вооружений у нее не осталось.

До этого, 23 июня, отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления ВСУ. По словам Риттера, украинский лидер любыми способами старался «ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока», где одной из самых важных тем будет обсуждение украинского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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