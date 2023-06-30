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Небензя указал на исчерпанные человеческие и военные ресурсы Украины

Небензя: своего оружия у Киева не осталось, мобилизационный резерв Украины заканчивается
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Фото: Соцсети
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Украина почти исчерпала мобилизационный резерв, а собственных вооружений у нее не осталось, заявил 29 июня на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Украина сейчас способна воевать только поставляемым ей странами НАТО оружием. Другого практически нет. <…> Собственных вооружений у Украины не осталось, зато пока еще остались украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, называемого украинцами не иначе как «запорожской мясорубкой». Мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя всё к этому идет», — приводит постпредство РФ текст выступления дипломата.

Кроме того, Небензя отметил, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами. Постпред указал, что западные страны находятся совсем не в нейтральном статусе в контексте украинского конфликта.

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В этот же день издание «Страна.ua» со ссылкой на таблицу поправок ко второму чтению сообщило, что Верховная рада расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. Теперь мобилизации подлежат родственники инвалидов I и II групп при наличии других трудоспособных родственников.

28 июня пленные боевики рассказали, как украинское командование халатно относилось к жизни солдат, пренебрегая их безопасностью. Командование направляло людей из тыловой бригады на позиции штурмовой, невзирая на то что как такового военного опыта у солдат не было.

До этого, 26 июня, пленный боевик ВСУ Андрей Тлустяк рассказал о своем нежелании вступать в ряды украинской армии. По словам пленного, вооруженные люди насильно затолкали его в автомобиль, в то время как он отводил детей в школу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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