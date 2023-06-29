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Небензя указал на провокацию Западом столкновения между ядерными державами

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами. Об этом заявил 29 июня постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) и в Совете Безопасности (СБ) ООН Василий Небензя.

«В милитаристском угаре, окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами», — сказал он на заседании СБ ООН по поставкам вооружений на Украину и их последствиям, трансляция которого велась в Telegram-канале постпредства.

Постпред добавил, что западные страны не находятся в нейтральном статусе в контексте конфликта на Украине.

«Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — резюмировал Небензя.

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15 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин 27 мая заявил, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Кроме того, по словам замминистра, Киеву надо признать новые территориальные реалии.

23 мая российский президент Владимир Путин заявил, что с помощью спецоперации РФ пытается закончить войну, которая развернута в отношении нее. Глава государства обратил внимание на то, что Россия переживает нелегкие времена, но для страны настал особый момент мощной консолидации, когда обостряются национальное чувство, желание укрепить во что бы то ни стало основы духовности и создать необходимые условия в сферах экономики, производства, воспитания молодых людей.

До этого, 31 марта, Василий Небензя напомнил об отсутствии победителей в случае ядерной войны.

РФ с 24 февраля прошлого года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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