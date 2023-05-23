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Путин заявил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну против нее

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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С помощью спецоперации Россия пытается прекратить войну, которую ведет «враг нашего народа». Об этом заявил во вторник, 23 мая, президент РФ Владимир Путин.

«В течение девяти лет Донбасс отражает нападения на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа, ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границей исторического российского государства», — сказал Путин.

Президент также отметил, что страна делает все для того, чтобы защитить проживающих на Донбассе людей.

Глава государства также сообщил, что Россия в настоящее время переживает нелегкие времена, однако сейчас для страны настал особый момент мощной консолидации, когда обостряется национальное чувство, желание укрепить во что бы то ни стало основы духовности и создать необходимые условия в сфере экономики, производства, воспитания молодых людей.

Путин добавил, что это нужно, чтобы обеспечить «безусловное будущие» страны.

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