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SIPRI сообщил о наращивании стратегического потенциала ядерными державами

SIPRI: Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок
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Фото: Global Look Press/McPHOTO/M. Gann via www.imago-im
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Ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Соответствующие данные 12 июня опубликовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно статистике SIPRI, в январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

SIPRI уточняет, что среди лидеров по числу развернутых боеголовок на начало 2023 года являются США и Россия. Вместе страны обладают примерно 90% от всего ядерного оружия. За ними следуют Франция и Великобритания.

Размер ядерного арсенала Китая, по оценкам SIPRI, вырос с 350 до 410 боеголовок и будет продолжать увеличиваться. Также предполагается, что Великобритания, Франция, Израиль, Индия и Пакистан будут увеличивать и модернизировать ядерный арсенал.

Кроме того, согласно отчету SIPRI, КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе. В настоящее время в стране собрано около 30 боеголовок и имеется достаточно материалов для производства 50–70 единиц.

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Ранее, 22 мая, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал неадекватными утверждения, что страны Запада, в отличие от России, проявляют ответственный подход в ядерной сфере.

В МИД РФ 17 апреля сообщили «Известиям», что Россия будет приветствовать заключение в будущем всеобъемлющего договора, включающего все страны, обладающие ядерным оружием.

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Глава МИД России Сергей Лавров 30 ноября отметил, что необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с применением обычных вооружений.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

До этого, 22 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш указал на высокий риск ядерного конфликта в мире. По его словам, обладающие ядерным оружием страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них.

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