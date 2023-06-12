SIPRI сообщил о наращивании стратегического потенциала ядерными державами
Ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Соответствующие данные 12 июня опубликовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Согласно статистике SIPRI, в январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.
SIPRI уточняет, что среди лидеров по числу развернутых боеголовок на начало 2023 года являются США и Россия. Вместе страны обладают примерно 90% от всего ядерного оружия. За ними следуют Франция и Великобритания.
Размер ядерного арсенала Китая, по оценкам SIPRI, вырос с 350 до 410 боеголовок и будет продолжать увеличиваться. Также предполагается, что Великобритания, Франция, Израиль, Индия и Пакистан будут увеличивать и модернизировать ядерный арсенал.
Кроме того, согласно отчету SIPRI, КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе. В настоящее время в стране собрано около 30 боеголовок и имеется достаточно материалов для производства 50–70 единиц.
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