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В МИД РФ подтвердили стремление к всеобъемлющему договору ядерных стран

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россия будет приветствовать заключение в будущем всеобъемлющего договора, включающего все страны, обладающие ядерным оружием, заявили «Известиям» в МИД РФ.

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«Практически с момента заключения ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3) неизменной и последовательной позицией Российской Федерации было указание на то, что для последующих шагов по более глубокому сокращению ядерных арсеналов потребуется подключение к данному процессу всех стран, обладающих военным ядерным потенциалом. В этом плане в российских принципиальных подходах ничего не поменялось», — говорится в ответе МИД РФ на запрос «Известий».

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3, поскольку страны, обладающие ядерным оружием, продолжают развивать свое вооружение, и при этом требуют от России доступа к ее ядерным объектам. При этом у РФ имеется информация о причастности стран Запада к попыткам ВСУ (Вооруженных сил Украины) нанести удары по российским военным базам.

О взглядах России на дальнейшую реализацию СНВ-3 — читайте в материале «Известий»:

Гарантии и опасности: МИД РФ назвал условия возврата к СНВ-3

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