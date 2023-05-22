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В МИД РФ указали на опасность действий Запада в ядерной сфере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 22 мая назвал неадекватными утверждения, что страны Запада, в отличие от России, проявляют ответственный подход в ядерной сфере.

«Подобные утверждения неадекватны. Они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой «Группы семи», — говорится в распространенном комментарии Рябкова относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий стран G7.

Также Рябков подчеркнул, что РФ рассматривает военно-биологическую активность Запада на постсоветском пространстве как угрозу своей нацбезопасности.

«Никем не контролируемая, крайне опасная военно-биологическая деятельность США и их союзников за пределами национальной территории требует самого пристального внимания всего мирового сообщества. Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и других государств — прежде всего, тех, на чьей территории она осуществляется», — сказал дипломат.

При этом, по его словам, РФ в ядерных вопросах проявляет прозрачность и действует в ответственном ключе.

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Ранее, 4 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сказал в беседе с «Известиями», что США проводят сомнительную военно-биологическую деятельность не только на Украине, но и в других постсоветских республиках.

В МИД РФ 17 апреля сообщили «Известиям», что Россия будет приветствовать заключение в будущем всеобъемлющего договора, включающего все страны, обладающие ядерным оружием.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

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