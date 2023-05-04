МИД рассказал о проведении США военно-биологической деятельности не только на Украине
Соединенные Штаты проводят сомнительную военно-биологическую деятельность не только на Украине, но и в других постсоветских республиках. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
По его данным, на территории Украины проводились исследования со штаммами особо опасных болезней, причем в количестве и масштабах, явно несоответствующих заявленным целям борьбы с эпидемиями или какой-то медицинской профилактики.
Замглавы МИД РФ отметил, что «масштабы этих исследований поражают».
«К сожалению, приходится констатировать, что Соединенные Штаты проводят сомнительную, а на деле практически открытую военно-биологическую деятельность не только на Украине, но и в других государствах, в том числе бывших республиках Советского Союза. Исходим из того, что крайне опасная деятельность должна быть незамедлительно прекращена, а ее содержание — стать достоянием гласности», — подчеркнул он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Галузина «Известиям»: