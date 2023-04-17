Гарантии и опасности: МИД РФ назвал условия возврата к СНВ-3

Россия готова рассмотреть возвращение к полноформатной реализации ДСНВ при соблюдении Соединенными Штатами определенных условий. Об этом заявили «Известиям» в МИД РФ. Среди них — отказ США от враждебного курса по отношению к нашей стране, готовность решить проблемы соблюдения Вашингтоном технической стороны договора, а также поиск методов и форм учета совокупного арсенала «ядерного альянса» НАТО — США, Великобритании и Франции. Впрочем, эксперты не верят, что возобновление переговоров по ДСНВ возможно в обозримой перспективе. О том, каковы требования России, позиции США и перспективы договора, — в материале «Известий».

Слова и дела

С момента приостановки 21 февраля 2023 года участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США неоднократно выражали сожаление по поводу решения Москвы и заявляли о желании сохранить договор.

Россия может только приветствовать подобные стремления Вашингтона, однако сомневается, что Штаты готовы кардинально пересмотреть свой курс по отношению к РФ. Об этом «Известиям» заявили в российском МИДе.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора. Российская сторона была бы открыта к рассмотрению возможности возвращения к полноформатной реализации ДСНВ только при соблюдении США данного принципиального условия, — говорится в ответе внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что параллельно с этим «понадобилось бы решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора, с чем, как известно, у США существенные проблемы».

— Кроме того, потребовалось бы заняться поиском методов и форм учета фактора совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, являющихся союзниками по Североатлантическому блоку, который позиционирует себя как «ядерный альянс», — заявили в МИД РФ.

Вместе с тем российский подход к вопросу о подключении к переговорам всех стран, обладающих ядерным оружием, остается неизменным.

— Практически с момента заключения ДСНВ неизменной и последовательной позицией Российской Федерации было указание на то, что для последующих шагов по более глубокому сокращению ядерных арсеналов потребуется подключение к данному процессу всех стран, обладающих военным ядерным потенциалом, — заключили в министерстве.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Справка «Известий» Договор СНВ заключен между Россией и США в 2010 году. По нему Москва и Вашингтон обязались разворачивать не более 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки. Срок действия договора — до 2026 года. Среди прочих условий ДСНВ предусматривает два раза в год предоставлять друг другу декларацию о развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых по трем типам средств доставки — воздушным, морским и наземным.

Сигнал отсутствует

Несмотря на официальную риторику американских властей о готовности вернуться к полноформатной реализации ДСНВ, Вашингтон после приостановки Россией своего участия в договоре также перестал соблюдать его положения в части предоставления ключевых данных о своих стратегических ядерных силах.

При этом в американском посольстве в России «Известиям» уточнили, что, «за исключением этой контрмеры, касающейся обновления данных раз в два года, США продолжают полностью выполнять договор».

В Москве же это решение американской стороны расценили как очередное нарушение ДСНВ. Как заявил 30 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков, чтобы отказаться передавать данные Москве, США должны выйти из соглашения или последовать примеру России и формально приостановить его действие.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Подходы России к вопросу реализации ДСНВ «четко обозначены и в подробностях доведены до Вашингтона», а потому «мяч находится полностью на стороне поля США», заметили в МИД РФ. Поэтому для возобновления диалога по этой проблематике Москва ждет конкретных шагов со стороны Белого дома.

— Отсутствие сигналов от американцев о готовности к реальной деэскалации и без подкрепления настроя конкретными действиями спекулировать на тему переговоров о будущем ДСНВ неуместно и неоправданно, — заявили «Известиям» в российском Министерстве иностранных дел.

К слову, до этого в американской дипмиссии отказались отвечать на вопрос, готовы ли США провести переговоры с российской стороной, чтобы обсудить восстановление договора. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на сегодня никаких контактов по ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами нет.

Утрата доверия

В экспертном сообществе на перспективы переговоров между Россией и США по вопросу возобновления работы СНВ-3 смотрят с пессимизмом.

— Никаких условий для переговоров уже не сложится, переговоры в такой атмосфере невозможны, — сказал «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — СНВ — та тема, которая требует хотя бы базового уровня взаимного понимания, доверия и уважения. Поскольку всё это напрочь отсутствует, даже бессмысленно эти переговоры начинать. Я думаю, что эта тема, скорее всего, закрыта, к данному типу договоренностей возврата уже нет.

Принципиальное условие для появления таких переговоров — доверие, которое в отношениях России и США полностью утеряно, уточнил руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Раньше существовали взаимные озабоченности, которые российская сторона постоянно, но безрезультатно предлагала обсудить Соединенным Штатам. Теперь это не озабоченности, а обвинения. В таких условиях говорить о каких-то перспективах договоренности вообще не приходится: не существует изначальной основы, чтобы каким-то образом попытаться не то что выработать общие позиции, а хотя бы найти общую переговорную основу, — добавил эксперт.

При этом специалисты уверены, что завершение работы СНВ-3, если оно официально случится, вряд ли окажет революционное влияние на международную ситуацию. В целом еще на этапе заключения этого документа в 2010 году многие эксперты полагали, что ДСНВ — последнее соглашение этого типа и после него нужно будет создавать новый формат контроля. «Случилось это, к сожалению, не в спокойном режиме, а в результате острого кризиса. Но, по сути, ничего сенсационного не произошло», — резюмировал Федор Лукьянов.