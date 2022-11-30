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Лавров указал на необходимость избегать столкновения ядерных держав

Лавров: необходимо избегать любого военного столкновения ядерных держав, даже с обычными вооружениями
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Фото: ТАСС/ Смирнов Владимир
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Необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с применением обычных вооружений. Об этом 30 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

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Он напомнил, что в 2021 году по российской инициативе президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили «формулу Горбачева-Рейгана» о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Это подтвердил и Совет Безопасности ООН.

«Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — цитирует главу российской дипломатии сайт МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что эскалация украинского конфликта может стать неконтролируемой. По его словам, Запад толкает Украину на продолжение действий против России.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине.

Эта политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией, подчеркнул он.. Если же Москва не завершит спецоперацию, то поддержка Киева станет «единственным путем к справедливому и прочному миру».

Как он добавил, страны-участницы НАТО предоставили около $40 млрд военной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжат ее оказывать.

Ранее, 21 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Москва не раз отмечала, что поставляемое Западом оружие становится законной военной целью. Кроме того, накачкой Киева вооружением, НАТО де-факто становится участником конфликта, приближаясь к опасной черте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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