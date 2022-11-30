Блинкен рассказал о $40 млрд военной помощи для Украины со стороны НАТО

Страны-участницы НАТО предоставили около $40 млрд военной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжат ее оказывать, заявил 30 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления на саммите альянса в Бухаресте.

«Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на 40 млрд в виде вооружения, ожидается дальнейшая (помощь)», — отметил он.

Ранее 30 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал о том, что с конца февраля Украина привлекла около $22,9 млрд внешней финансовой помощи.

До этого, 23 ноября, Блинкен рассказал о том, что новый пакет военной помощи США для Украины в размере $400 млн включает дополнительные вооружения. Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого, 16 ноября, стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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