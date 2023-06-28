Украинское командование халатно относилось к жизни своих солдат, пренебрегая их безопасностью, рассказали пленные боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в видео, опубликованном 28 июня.

Военнопленный Виталий Серый рассказал, как он оказался на российской стороне. Командование направило людей из его тыловой бригады на позиции штурмовой, невзирая на то что как такового военного опыта у солдат не было. В результате при непосредственном столкновении с войсками Вооруженных сил России Серый и его сослуживцы сдались в плен.

«Начали говорить: мол, выбрасывай автомат, снимай каску и иди к нам — будешь жить, гарантируем безопасность», — резюмировал военнопленный.

Другой пленный ВСУ Михаил Цыпин рассказал, как проходила мобилизация на Украине. По его словам, с улиц вылавливали всех представителей мужского пола, вместо медкомиссии был общий вопрос о том, что болит. В «гражданских» оставляли только военных и стариков.

Ранее, 27 июня, украинский пленный Григорий Замиховский рассказал, что ему вручили повестку и забрали в армию, когда он покупал в аптеке лекарства для ребенка. Подготовка проходила в Словении. По его словам, западные инструкторы практически ничему не обучили украинских военнослужащих.

До этого, 26 июня, пленный боевик ВСУ Андрей Тлустяк рассказал о своем нежелании вступать в ряды украинской армии. По словам пленного, его насильно затолкали вооруженные люди в автомобиль, в то время пока он отводил детей в школу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.