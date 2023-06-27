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Пленные военные ВСУ рассказали о безразличном отношении командиров к ним

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Фото: Министерство обороны РФ
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Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о плохой подготовке бойцов западными инструкторами и безразличном отношении командиров к солдатам.

Григорий Замиховский сообщил, что ему вручили повестку и забрали в армию, когда он покупал в аптеке лекарства для ребенка. Подготовка проходила в Словении. По его словам, западные инструкторы практически ничему не обучили украинских военнослужащих.

Пленный также утверждает, что психологи натаскивали и убеждали украинцев в ненависти к русским и прививали открыто человеконенавистнические идеи. Он, кроме того, указал, что среди военных ВСУ есть много пожилых людей.

«У нас даже техники никакой такой нет. Нечем даже воевать. Нас обманули наши командиры и кинули просто на «мясо». <…> У нас были очень большие потери. Сразу [начали] сдаваться без боя. Назад нам некуда были идти, даже своих могли расстрелять», — сказал пленный.

Помимо этого Замиховский отметил профессиональные действия российских военнослужащих и достойное отношение к пленным.

Второй пленный военный ВСУ Дмитрий Иващенко рассказал, что ему позвонили и вызвали в военкомат, пригрозили, что посадят за неявку. По его словам, на позициях их с сослуживцами не прикрывали.

«Поддержки не было, люди морально уставшие», — добавил он.

В какой-то момент им дали приказ занять наблюдательные позиции в зоне боевых действий. Военнослужащие хотели отказаться, так как думали, что в этих местах уже находятся российские войска, но боевикам сказали, что там никого нет. В результате солдат окружили, и они сдались в плен.

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Ранее, 26 июня, пленный боевик ВСУ Андрей Тлустяк указал, что подготовка бойцов украинских войск в Литве крайне плоха. Мужчина рассказал о своем нежелании вступать в ряды украинской армии. По словам пленного, его насильно затолкали вооруженные люди в автомобиль, в то время пока он отводил детей в школу.

До этого, 24 июня, украинский пленный Николай Павляшик рассказал об отправке в бой неподготовленных военнослужащих. По его словам, вооружение и снабжение едой, включая воду, было плохим, что отражалось на негативном моральном состоянии украинских солдат.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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