Подготовка бойцов украинских войск в Литве крайне плоха, рассказал пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Тлустяк. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ в понедельник, 26 июня.

Мужчина рассказал о своем нежелании вступать в ряды ВСУ. По словам пленного, его насильно затолкали вооруженные люди в автомобиль в то время пока он отводил детей в школу.

«Отправили в Литву. Подготовки не было, только была теория. Пару раз на полигоне стреляли, кидали гранаты и всё», — рассказал Тлустяк.

Он отметил, что там с ними постоянно работали психологи и внушали установку убивать как можно больше людей и ненависть к россиянам. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ обладают отличной подготовкой, уточнил пленный.

Тлустяк добавил, что многие украинские боевики не хотят сражаться, хотят сдаться в плен. Однако «не все успевают» в силу того, что ВСУ несут большие потери.

«Там очень плохо, расстреливают. И те, кто сейчас на позициях, бегите оттуда. Чем скорее, тем лучше», — призвал мужчина своих соотечественников избегать мобилизации, а солдат — покинуть позиции.

Ранее в этот день пленный боевик ВСУ рассказал о регулярном пополнении отрядов украинских войск под Горловкой. По его словам, резервы, которыми командование закрывает нехватку личного состава, набирают из числа мобилизованных.

До этого, 24 июня, пленный ВСУ Николай Павляшик рассказал об отправке в бой неподготовленных военнослужащих. По его словам, вооружение и снабжение едой, включая воду, было плохим, что отражалось на негативном моральном состоянии украинских солдат.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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