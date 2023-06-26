Реклама
Прямой эфир
Мир
Пленный боевик рассказал о регулярном пополнении отрядов ВСУ под Горловкой
Мир
Представитель РФ в ВМФ объяснил поиск альтернативы доллару в мире
Мир
В США заявили об усталости Европы от финансирования Украины
Мир
Элтон Джон дал последнее выступление на родине
Мир
Контракты на $150 млрд подписали в рамках авиасалона МАКС в Ле-Бурже
Экономика
Представитель РФ в МВФ заявил о необратимости фрагментации мировой экономики
Общество
Вильфанд сообщил о холодной погоде на Урале и в Сибири в ближайшие дни
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +27 градусов 26 июня
Происшествия
Начальник почтового отделения на Камчатке украла около 4 млн рублей
Экономика
Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн
Мир
В Ирландии депутат обвинил Зеленского в продаже государственных земель
Спорт
Российская теннисистка Аванесян поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
Мир
КГБ Белоруссии заявил о готовности нейтрализовать угрозу вторжения
Сюжет:

Пленный боевик рассказал о регулярном пополнении отрядов ВСУ под Горловкой

ВСУ из-за потерь пополняют отряды под Горловкой после каждого выхода на позиции
0
Фото: Global Look Press/Mihir Melwani
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь среди личного состава вынуждены доукомплектовывать как минимум одно из подразделений под Горловкой после каждого его выхода на боевые позиции. Об этом 26 июня рассказал пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валентин Гулаков.

«Мы находились на второй линии обороны (на горловском направлении. — Ред.), нам сказали рыть окопы, стоять на позиции, чтобы не прошел противник. Всё время мы находились под артиллерийскими обстрелами, крайне редко под автоматами. Прятались в окопах от минометов, гранатометов, пару раз даже пролетала авиация. Гибли товарищи, после каждого выхода на позиции нас отправляли на доукомплектовку, обновление. Так продолжалось до тех пор, пока я не оказался в плену», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гулаков, он провел на боевом посту в общей сложности 24 дня. По его словам, резервы, которыми украинское командование закрывает нехватку личного состава, набирают из числа мобилизованных. Пленный военнослужащий указал, что после каждой новой укомплектовки и обновления подразделения снова выходили на боевые позиции.

Он поделился, что был мобилизован в середине февраля. Ему вручили повестку на улице во время выгула собаки. После его отправили в военкомат для якобы прохождения формальной процедуры учета.

Днепровские мороки: где ВФУ предпримут новые попытки наступления
В Минобороны РФ констатировали временное затишье на линии боевого соприкосновения

Ранее, 24 июня, пленный боевик ВСУ Николай Павляшик рассказал об отправке в бой неподготовленных военнослужащих. По его словам, вооружение и снабжение едой, включая воду, было плохим, что отражалось на негативном моральном состоянии украинских солдат.

22 июня пленный боевик ВСУ рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных украинских солдат отправляли под угрозой расстрела. По его словам, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023