Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь среди личного состава вынуждены доукомплектовывать как минимум одно из подразделений под Горловкой после каждого его выхода на боевые позиции. Об этом 26 июня рассказал пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валентин Гулаков.

«Мы находились на второй линии обороны (на горловском направлении. — Ред.), нам сказали рыть окопы, стоять на позиции, чтобы не прошел противник. Всё время мы находились под артиллерийскими обстрелами, крайне редко под автоматами. Прятались в окопах от минометов, гранатометов, пару раз даже пролетала авиация. Гибли товарищи, после каждого выхода на позиции нас отправляли на доукомплектовку, обновление. Так продолжалось до тех пор, пока я не оказался в плену», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гулаков, он провел на боевом посту в общей сложности 24 дня. По его словам, резервы, которыми украинское командование закрывает нехватку личного состава, набирают из числа мобилизованных. Пленный военнослужащий указал, что после каждой новой укомплектовки и обновления подразделения снова выходили на боевые позиции.

Он поделился, что был мобилизован в середине февраля. Ему вручили повестку на улице во время выгула собаки. После его отправили в военкомат для якобы прохождения формальной процедуры учета.

Ранее, 24 июня, пленный боевик ВСУ Николай Павляшик рассказал об отправке в бой неподготовленных военнослужащих. По его словам, вооружение и снабжение едой, включая воду, было плохим, что отражалось на негативном моральном состоянии украинских солдат.

22 июня пленный боевик ВСУ рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных украинских солдат отправляли под угрозой расстрела. По его словам, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.