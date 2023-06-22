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Пленный боевик ВСУ рассказал об угрозах расстрелом за отказ идти на позиции

Пленный рассказал об угрозах расстрелом боевикам ВСУ за отказ выходить на позиции
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Фото: REUTERS/Stringer
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Пленный военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Кондратовец в четверг, 22 июня, рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных солдат отправляли под угрозой расстрела.

По его словам, мужчина вместе с другими новобранцами попал на фронт спустя неделю после мобилизации.

«Утром нас поднял командир роты — позывной Сармат, и сказал, чтоб мы выдвигались на позиции. Мы сказали, что знаем, что там уже были четвертая и шестая роты и они погибли. На что он ответил, что, если мы никуда не пойдем, он нас просто расстреляет», — рассказал пленный ТАСС.

Кондратовец также отметил: к моменту прибытия новичков на позиции всё еще оставались выжившие, но тяжело раненные украинские военнослужащие. Бойцы погрузили их в машину и заступили на службу, а через некоторое время попали в плен российской армии.

«Связи ни с кем не было, поддержки тоже. Никакой артиллерии с нашей стороны, по нам же летело каждую минуту», — сказал пленный.

По словам мужчины, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

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Накануне пленный украинский боец Виктор Косенко сообщил, что Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины расстреливают украинских бойцов в спину при попытке сложить оружие. Кроме того, пленный украинец рассказал о наплевательском отношении командиров армии к своим подчиненным. В частности, боевик ВСУ с позывным Диджей, командовавший ротой Косенко, относился к солдатам как к пушечному мясу и всегда сбегал от опасности первым.

Ранее в этот день пленный военнослужащий ВСУ Эдуард Кириловец рассказал, что украинское военное командование ввиду больших потерь на фронте отправляет в бой неопытных новобранцев. Кириловец был моряком, родился и жил в Херсоне. В конце мая этого года при отправке в очередной рейс он был мобилизован и после недели обучения, по его словам, попал в плен российской армии.

Ранее, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеют, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

13 июня два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам.

До этого, 11 июня, сдавшийся в плен украинский солдат Дмитрий Дистион рассказал об усталости украинских военных от боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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