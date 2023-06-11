Пленный ВСУ заявил об усталости украинских военных от боевых действий

Украинские военные не хотят воевать и очень устали от боевых действий. Соответствующее заявление в субботу, 10 июня, сделал сдавшийся в плен армии России солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Дистион.

«В 2015 году началась война. Мне сказали, что пришла повестка, и я, чтобы не идти служить, пошел в добровольный батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). <…> Потом вернулся обратно в Киев, потом я пошел на работу, работал на разных работах, пока не началась в 2022-м операция (спецоперация. — Ред.)», — рассказал военнопленный.

Дистион получил повестку и был назначен в 115-ю бригаду, которая сражалась в том числе в Северодонецке и Лисичанске. После полученного в ходе боевых действий в Лисичанске ранения военный ВСУ был переведен в Сумскую область.

«По службе могу рассказать, что снабжение было на плохом уровне. Из военнослужащих мало кто хотел уже воевать. Все устали от этого, говорили, чтобы быстрее она закончилась. И мы были на позиции и приняли решение пойти сдаться русским военным в плен, потому что это всё уже как бы достало», — отметил пленный.

Также Дистион подчеркнул, что сейчас в плену к нему относятся хорошо, его кормят три раза в день и одевают, «обижаться не на что».

Ранее, 31 мая, снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что поведение националистов ВСУ бывает странным и таким, каким «быть не должно».

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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