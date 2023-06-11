Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Мир
Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну
Культура
Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Мир
Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР мирную инициативу по Украине
Мир
Стало известно о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожской области
Мир
Трамп продолжит политическую деятельность после предъявления обвинений
Мир
WSJ предрекла проблемы НАТО из-за расследования диверсий на СП
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов
Мир
В Киеве сообщили о поддержке 20 стран НАТО вступления Украины в альянс
Мир
В Крыму высказались о государственности Украины
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
Соскин предупредил Киев об огромных потерях при контрнаступлении
Сюжет:

Пленный ВСУ заявил об усталости украинских военных от боевых действий

Военный ВСУ заявил, что сдался в плен российской армии, поскольку его «всё достало»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные не хотят воевать и очень устали от боевых действий. Соответствующее заявление в субботу, 10 июня, сделал сдавшийся в плен армии России солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Дистион.

«В 2015 году началась война. Мне сказали, что пришла повестка, и я, чтобы не идти служить, пошел в добровольный батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). <…> Потом вернулся обратно в Киев, потом я пошел на работу, работал на разных работах, пока не началась в 2022-м операция (спецоперация. — Ред.)», — рассказал военнопленный.

Дистион получил повестку и был назначен в 115-ю бригаду, которая сражалась в том числе в Северодонецке и Лисичанске. После полученного в ходе боевых действий в Лисичанске ранения военный ВСУ был переведен в Сумскую область.

«По службе могу рассказать, что снабжение было на плохом уровне. Из военнослужащих мало кто хотел уже воевать. Все устали от этого, говорили, чтобы быстрее она закончилась. И мы были на позиции и приняли решение пойти сдаться русским военным в плен, потому что это всё уже как бы достало», — отметил пленный.

Также Дистион подчеркнул, что сейчас в плену к нему относятся хорошо, его кормят три раза в день и одевают, «обижаться не на что».

«Вы сгоняете с этой земли неонацистов»
В День защитника Отечества «Известия» побывали у штурмующих Угледар морских пехотинцев

Ранее, 31 мая, снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что поведение националистов ВСУ бывает странным и таким, каким «быть не должно».

13 мая военнопленный боевиков ВСУ Александр Ляшенко заявил, что киевский режим замалчивает высокие потери личного состава ВСУ. «Жесткая» мобилизация по всей стране и упадок духа военнослужащих говорят о колоссальном числе погибших на поле боя с украинской стороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023