Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании настояли на участии Европы в украинском урегулировании
Мир
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Мир
МИД ЮАР вызвал посла США из-за обвинений страны в поставках оружия РФ
Мир
Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента демократическим путем
Происшествия
Украинские боевики выпустили семь снарядов по Донецку
Мир
МО Армении сообщило о погибшем военнослужащем после обстрела Азербайджана
Армия
В МО предупредили о рассылке фейковых электронных писем с повестками
Армия
Два солдата ВСУ добровольно сдались в плен армии России под Запорожьем
Происшествия
В Запорожской области обнаружили в схроне более 5 тыс. патронов и 20 гранат
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о подрыве мирной жительницы на мине «Лепесток»
Мир
СМИ сообщили о 33 пострадавших в результате поджога дома под Дюссельдорфом
Мир
В США назвали суверенным решение Лондона передать Киеву ракеты Strom Shadow
Происшествия
В ДНР сообщили о подрыве жителя села Ивановка на взрывоопасном предмете
Сюжет:

Украинский пленный рассказал об упадке боевого духа у военных ВСУ

«РИА Новости»: украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа
0
Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим замалчивает высокие потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Жесткая» мобилизация по всей стране и упадок духа военнослужащих говорят о колоссальном числе погибших на поле боя с украинской стороны, рассказал 13 мая военнопленный боевиков ВСУ Александр Ляшенко.

«Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее, то сейчас уже, конечно, не так. Уже хотят просто, чтобы это закончилось. И судя по тому, что мобилизация очень жесткая — это же понятно, что потери большие. То есть если бы было всё так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — приводит его слова «РИА Новости».

Ляшенко сообщил, что его мобилизовали из города Смела Черкасской области, на донецком направлении он попал в плен. Боевик вспоминает, что в подразделении, в котором он состоял, каждый мог знать о не менее пяти убитых. Те, кто находится на фронте, добавил пленный, осознают, какие большие потери в рядах ВСУ на самом деле.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
Противнику не удалось нащупать слабые места в российской обороне, отмечают эксперты

Накануне бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что данным о том, что ВСУ потеряли 13 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными, верить не стоит. Сам генштаб украинской армии говорил о 150 тыс. Израильская разведка докладывала о 200 тыс., объяснил он.

6 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно теряют в Артемовске (украинское название — Бахмут) от 400 до 600 человек.

27 апреля в Сети появилось видео принудительной мобилизации, как утверждается, в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину. Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

До этого, 15 апреля, СМИ сообщили, что на Украине приговорили к тюремному заключению администратора Telegram-канала «Где повестки? Луцк/Волынская область» за то, что он сообщал жителям города о местах раздачи повесток, чтобы граждане призывного возраста могли не пересекаться с сотрудниками военкоматов.

Кроме того, 13 апреля украинские СМИ заподозрили Суворовский военкомат Одессы в насильном удержании призывников. По словам супруги одного из потерпевших, ее мужа арестовали сотрудники военного комиссариата. Служащие не предъявили удостоверения, а также попытались изъять у женщины телефон.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023