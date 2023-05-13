Украинский пленный рассказал об упадке боевого духа у военных ВСУ

Киевский режим замалчивает высокие потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Жесткая» мобилизация по всей стране и упадок духа военнослужащих говорят о колоссальном числе погибших на поле боя с украинской стороны, рассказал 13 мая военнопленный боевиков ВСУ Александр Ляшенко.

«Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее, то сейчас уже, конечно, не так. Уже хотят просто, чтобы это закончилось. И судя по тому, что мобилизация очень жесткая — это же понятно, что потери большие. То есть если бы было всё так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — приводит его слова «РИА Новости».

Ляшенко сообщил, что его мобилизовали из города Смела Черкасской области, на донецком направлении он попал в плен. Боевик вспоминает, что в подразделении, в котором он состоял, каждый мог знать о не менее пяти убитых. Те, кто находится на фронте, добавил пленный, осознают, какие большие потери в рядах ВСУ на самом деле.

Накануне бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что данным о том, что ВСУ потеряли 13 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными, верить не стоит. Сам генштаб украинской армии говорил о 150 тыс. Израильская разведка докладывала о 200 тыс., объяснил он.

6 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно теряют в Артемовске (украинское название — Бахмут) от 400 до 600 человек.

27 апреля в Сети появилось видео принудительной мобилизации, как утверждается, в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину. Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

До этого, 15 апреля, СМИ сообщили, что на Украине приговорили к тюремному заключению администратора Telegram-канала «Где повестки? Луцк/Волынская область» за то, что он сообщал жителям города о местах раздачи повесток, чтобы граждане призывного возраста могли не пересекаться с сотрудниками военкоматов.

Кроме того, 13 апреля украинские СМИ заподозрили Суворовский военкомат Одессы в насильном удержании призывников. По словам супруги одного из потерпевших, ее мужа арестовали сотрудники военного комиссариата. Служащие не предъявили удостоверения, а также попытались изъять у женщины телефон.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».