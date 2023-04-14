Украинские СМИ уличили военкомат в Одессе в насильном удержании призывников

Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает призывников. Об этом 13 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Одесских мужчин насильно удерживают в Суворовском райвоенкомате города», — говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что огласку происходящему придала жена одного из удерживаемых Карина. Ее супруга Валерия при ней задержали сотрудники военкомата и доставили в центр комплектования.

При этом сотрудники военкомата не предъявляли документов и пытались отобрать у женщины телефон. Помимо Валерия, похожая участь постигла еще несколько мужчин, чьи близкие также пытались добиться их освобождения из военкомата, добавляет издание.

Отмечается, что после вмешательства Следственной оперативной группы (СОГ) Национальной полиции Валерия отпустили, судьба других мужчин не уточняется.

Ранее, 10 апреля, петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием о незамедлительной демобилизации набрала необходимые 25 тыс. голосов. Украинцы требуют демобилизовать военнообязанных, кто был мобилизован полтора года назад.

В этот же день газета The Washington Post сообщила, что с приближением весеннего контрнаступления Украина экстренно собирает подкрепление, среди граждан на фоне ускорившихся темпов мобилизации растет паника. Представители военкоматов останавливают случайных прохожих на улице, раздавая им повестки.

25 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы. В частности, в Одессе для содержания будущих военнослужащих был создан целый изолятор временного содержания (ИВС). Туда доставляют всех мужчин, которых сотрудники военкомата с помощью полиции и спецслужб ловят на улице.

22 марта сообщалось, что работники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками для вручения повесток горожанам. Издание «Думская» опубликовало кадры с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина в украинской военной форме подходит к воротам частного дома и вскрывает металлическую дверь

12 марта сообщалось, что сотрудники харьковского военкомата пришли в ночной клуб, чтобы выдать отдыхающим повестки о мобилизации. Военные остановили музыку, включили свет и стали проверять у молодых людей паспорта. Нескольким мужчинам призывного возраста сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) вручили повестки.

До этого, 9 января, в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обошлось без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие.

Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».