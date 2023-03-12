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Сотрудники военкомата в Харькове пришли с повестками в ночной клуб

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Сотрудники харьковского военкомата пришли в ночной клуб, чтобы выдать отдыхающим повестки о мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм» в своем Telegram-канале.

По данным издания, военные остановили музыку, включили свет и стали проверять у молодых людей паспорта. Нескольким мужчинам призывного возраста сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) вручили повестки.

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Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в стране начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Стоит отметить, что уклонение от мобилизации, согласно законам Украины, грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Мобилизация на Украине приобрела насильственный характер, а сотрудники военкоматов устраивают на призывников облавы в самых неожиданных местах.

30 января в Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки клиентам. После их визита на странице клуба в одной из соцсетей появилась запись с просьбой не «кошмарить» таким образом бизнес, у которого дела и так идут не очень хорошо.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отмечал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

В начале января сообщалось, что на Украине началась новая волна мобилизации: мужчинам призывного возраста вручают повестки в людных местах. В Кировоградской области, например, повестки вручают силой, как и в Одессе. Однако в ряде случаев это мероприятие не обошлось без сопротивления со стороны призывников. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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