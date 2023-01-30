Суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Об этом 30 января сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Уклонение от мобилизации грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В частности, Охтырский межрайонный суд Сумской области назначил наказание в виде трех лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы», — написал Дубинский в Telegram-канале.

На прошлой неделе живущие на Украине венгры рассказали порталу Index о том, как в Закарпатской области проходит мобилизация. По их словам, мужчин отлавливают на улицах, вручают повестки и насильно заталкивают в автобусы.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отмечал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

В конце декабря 2022 года украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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