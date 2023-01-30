На Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации
Суды на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Об этом 30 января сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Уклонение от мобилизации грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
«В частности, Охтырский межрайонный суд Сумской области назначил наказание в виде трех лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы», — написал Дубинский в Telegram-канале.
На прошлой неделе живущие на Украине венгры рассказали порталу Index о том, как в Закарпатской области проходит мобилизация. По их словам, мужчин отлавливают на улицах, вручают повестки и насильно заталкивают в автобусы.
18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также отмечал, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.
В конце декабря 2022 года украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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