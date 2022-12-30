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С начала военного положения Украину пытались незаконно покинуть 12 тыс. мужчин

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Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko
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С момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны. Об этом 30 декабря сообщила украинская госпогранслужба.

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Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства, 15 из них погибли на речном участке и в горах. Скольким мужчинам удалось незаконно покинуть страну, в ведомстве не уточнили.

24 декабря бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Так, по его данным, ВСУ потеряли более 100 тыс. военных, еще 35 тыс. солдат пропали без вести.

Ранее, 14 декабря, замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В ноябре срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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