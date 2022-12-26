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В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков и недееспособных лиц из-за больших потерь
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, в связи с чем стали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны. Об этом рассказал 24 декабря бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

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По его данным, ВСУ потеряли более 100 тыс. военных, еще 35 тыс. солдат пропали без вести.

«Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки», — заявил он на своем канале в YouTube.

В то же время Макгрегор отметил высокую подготовку Вооруженных сил РФ.

Накануне украинские СМИ сообщили, что на улицах Днепропетровска заметили мужчин, раздающих повестки.

22 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что, по данным разведки, власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

Также 14 декабря замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

До этого, 6 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины только за ноябрь потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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