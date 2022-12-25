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«Страна.ua» сообщила о новых случаях раздачи повесток на улицах Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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На улицах Днепра (Денепропетровск) на Украине заметили мужчин, раздающих повестки. Об этом 25 декабря сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

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На опубликованном видео показано, как по улице идут трое мужчин в камуфляже и обращаются к другим прохожим.

14 декабря заместитель министра обороны страны Анна Маляр допустила, что на Украине пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины (ВСУ) возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

До этого, 6 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины за ноябрь потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих.

24 ноября сообщалось, что ВСУ по распоряжению президента страны Владимира Зеленского проводят мобилизацию граждан исключительно на территориях русскоязычных областей. По данным представителя российских силовых структур в Херсонской области, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. На территориях западной Украины мобилизуют минимальное количество человек.

При этом 16 ноября на Украине продлили действие военного положения и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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