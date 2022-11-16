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Военное положение и мобилизацию продлили на Украине до 19 февраля

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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Действие военного положения, а также всеобщую мобилизацию продлили на Украине еще на 90 дней. Об этом 16 ноября сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

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«Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года», — написал он в своем Telegram-канале.

О том, что на Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию, стало известно 8 ноября, когда президент страны Владимир Зеленский внес в Верховную раду соответствующие законопроекты.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось каждый месяц. 15 августа Верховная рада еще раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию — до 21 ноября.

В начале октября Зеленский подписал указ о том, что призывная осенняя кампания в 2022 году на Украине проводиться не будет. Кроме того, он отложил увольнение в запас военных на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Спецоперация по защите Донбасса, в связи с которой на Украине объявлено военное положение, продолжается. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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