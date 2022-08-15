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Парламент Украины поддержал продление военного положения до 21 ноября

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Фото: Global Look Press/ZB/Britta Pedersen
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Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней — до 21 ноября. Об этом сообщил 15 августа депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

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«Парламент поддержал [законопроект] о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Также рада поддержала [законопроект] об утверждении указа о «Продлении срока проведения общей мобилизации», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Соответствующее предложение несколькими днями ранее поступило в раду от президента Украины Владимира Зеленского.

Военное положение на всей территории Украины было введено после начала РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса и продлевалось каждый месяц. В последний раз Верховная рада продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию в мае — до 23 августа.

12 августа сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему бегства призывников вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольную России часть Запорожской области. Беглецам помогал житель освобожденного Мелитополя, который перевозил их из подконтрольных Киеву городов. Группу похожих «проводников» также выявили и в Харьковской области.

3 августа стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

21 июля правительство решило начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления. Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж подтвердил данное сообщение, отметив, что мобилизация необходима, чтобы бросить все силы на Херсон.

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Отмечалось, что мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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