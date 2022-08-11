«Главное — не стреляют и не бомбят»

Разговоры на русском, вывески на украинском и плакаты с надписью «Мы — один народ» . В приморском Бердянске, привыкшем принимать летом гостей, в этом сезоне скорее спокойно. И если одни расстраиваются от того, что домики простаивают, а прибыли нет, то другие призывают радоваться, что здесь по крайней мере не стреляют . Намечающийся референдум о присоединении к России здесь оценивают однозначно: «Ждем только улучшений!» Как живет город сейчас и что изменилось здесь за последние несколько месяцев — в специальном репортаже «Известий» .

Сердце Азова

Из Донецка до границы с Запорожской областью 2,5 часа езды на машине, до Бердянска — три . Мимо ярко-желтых, гудящих от пчел подсолнуховых полей, по ровной, малолюдной и безопасной в целом трассе . Первое, что встречаешь, когда въезжаешь в город, — российские флаги и плакаты с надписями «Мы — один народ», «Сила в правде» и «Бердянск — наш!». На одной из центральных улиц стоит новоявленная стела со строками «Здесь будет установлен памятник российскому солдату-освободителю» .

Слоган самого курортного городка — «Сердце Азова». И всё крутится тут соответственно вокруг моря: главное место для прогулок — набережная, главный хлеб — курортный бизнес, главное предприятие — торговый порт. Бердянск — это эдакая азовская Ялта, в советское время сюда стекались любители солнца и моря со всего Советского Союза . Добавляет прелести месту природная достопримечательность — Бердянская коса — узкий длинный полуостров с живописными пляжами, полный санаториев и гостевых домов, на котором еще совсем недавно было не протолкнуться. 2022-й, конечно, внес коррективы в здешний налаженный уклад.

Главное — не стреляют На въезде в край запорожских казаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Все разговаривают в Бердянске на русском языке. Вывески и названия пока на украинском: «Аптека Здрава», «Готель «Евро» . В меню в кафе — «вареники з сиром и картоплею». Отдельными строчками — «западноукраинские блюда», среди которых, к примеру, «гуцульская торба». Но на эти частности обращаю внимание, кажется, только я — приезжий из России. Для местных подобный дуализм до недавнего времени был нормой: дома можешь разговаривать на родном языке, документация, преподавание в школах, программы на ТВ — на мове.

Общую атмосферу на первый взгляд я бы охарактеризовал как расслабленную. Типично южная, курортная. Тем более здесь действительно тишь да гладь: фронт далеко, даже раскатов не слышно. Бердянск напоминает рекреацию и резервацию одновременно , где «всё хорошо». Даже если в городе имеют место диверсии (а они имеют место), местные СМИ стараются эти новости не разгонять . «Не нагнетать», как объяснили мне представители информационной сферы.

Главное — не стреляют В Бердянске — тишь да гладь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Однако за этой расслабленностью явно проглядывает и висящая в воздухе настороженность: что дальше и не грянет ли гром? А еще, как мне рассказали, многие не до конца понимают, как себя вести, что можно, а чего нельзя: «А если недовольство выскажешь, как прореагируют власти?» Каждый второй из тех, к кому мы обратились: «Как живете?», мягко отказался отвечать.

Не оставили без куска хлеба

О жизни в городе мы разговариваем с исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации Бердянска Александром Сауленко.

— Самый сложный период был, когда мы, да и вся область, оказались отрезаны от прежних каналов поставки продуктов, медикаментов — я имею в виду Запорожье и Днепропетровск, — рассказывает мэр. — Благо наши местные предприятия — мясокомбинат и хлебозавод — продолжили работать, не сбежали , не оставили земляков без куска мяса и хлеба. А потом пришел на помощь Крым , первым наладил сюда поставку гуманитарки, лекарств, продовольствия. Большая благодарность им! Сегодня, кстати, именно с Крымом завязано первое и пока единственное межрегиональное транспортное сообщение — два раза в сутки из Бердянска в Симферополь ходят автобусы, стоимость приемлемая — 1800 рублей. И, что важно, маршрут очень востребован.

Главное — не стреляют В центре города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Что касается других российских регионов, то шефство над Бердянском взяла Тверская область , объяснил чиновник. Из-за отсутствия в городе разрушений (за исключением порта) необходимости восстанавливать что-то с нуля нет. Тем не менее решено отремонтировать школы, детские сады. И особое внимание обратить на жилищно-коммунальное хозяйство, которым не занимались лет 30.

— С мая в Бердянске идет паспортизация , — добавил Александр Сауленко. — Всего на настоящий момент подано 6 тыс. заявлений. 2,5 тыс. человек уже получили российское гражданство. Поток большой, очереди . Сначала у нас работало одно отделение по приему документов, теперь — два. Если будет нужно — откроем третье.

Старейшее, градообразующее

Морские ворота Запорожской области — Бердянский порт. В лучшие времена здесь трудилось до 900 человек, в феврале 2022-го — около 700. Предприятие работало в основном на экспорт, ключевым продуктом отправки за границу была пшеница. Плюс уголь, руды, глины, удобрения, металлопрокат, нефтепродукты. Зерновые шли в Египет, Израиль, Сомали, Ливан, Турцию, Италию. Объемы перевалки достигали 4,5 млн т в год.

Однако в нынешнем году порт, принадлежащий государству, мог приказать долго жить .

— Компания в силу разных причин находилась на грани банкротства, стоял вопрос концессии и передачи ее, вероятнее всего, иностранному собственнику , — рассказывает «Известиям» новый руководитель порта Владимир Стельмаченко. — Предполагалось, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Главное — не стреляют Бердянский порт — разминированный, работающий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В феврале, впрочем, порт прекратил работу и без всяких банкротств. После наступления российских войск ВСУ сначала заминировали его, а после обстреляли из ракет «Точка-У»: серьезные повреждения получило почти всё хозяйство — от кранов и погрузчиков до складов и нефтетерминала. В мае саперы Черноморского флота разминировали территорию. А в июне был подписан указ о создании государственного унитарного предприятия «Бердянский морской порт» . Принято на работу 200 человек. Получается, не ликвидировали старейшее предприятие (основанное, к слову, в 1830 году), не пустили его по ветру, а возродили. Хотя для полного восстановления, конечно, нужно еще очень и очень постараться .

— Из 35 выведенных из строя украинскими военными кранов нам удалось восстановить 11. Из 20 судопогрузочных машин — пять. Нефтеналивной терминал уничтожен. Часть сложной техники целенаправленно разбита бывшими сотрудниками, сторонниками украинской власти, — пояснил портовик. — Объемы восстановленных мощностей составляют в настоящее время около 10% от прежних. Наладку производим пока своими силами. В июле совершены первые погрузки — 10 тыс. т зерна. Для того чтобы выйти в ноль, необходимо не меньше 40 тыс. т в месяц. Очень надеемся на всестороннюю помощь России, работа порта очень востребована.

Главное — не стреляют

Вечером на набережной Бердянска среди кленов и платанов играет пронзительную мелодию скрипачка. Чуть дальше мужчина в шляпе поет под гитару: «Новый поворот, что он нам несет». Два художника торгуют своими картинами с видами моря. Народу немного. «До 2014-го тут яблоку негде было упасть. Тогда, кстати, дончане массово приезжали. А после произошел обвал потока раз в пять, и так и не восстановился», — объяснили мне владельцы одной из гостиниц.

Отдыхающих в этом сезоне — единицы , большинство гостевых домиков предсказуемо простаивает, цены на жилье обвалились. Пессимисты ругаются и скрипят зубами. Реалисты отмечают: «Издержка времени, надо перетерпеть». Оптимисты (а таких немало) говорят: «Главное — не стреляют и не бомбят, радуйтесь!»

Главное — не стреляют На набережной — рыбаки рядом с бронзовой фигурой мальчика-рыбака Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В обороте гривна и рубль. Российской валюты на руках, правда, пока немного. Но все социальные выплаты и в Бердянске, и во всем Запорожье производятся только в рублях, в том числе для того, чтобы насытить рублями рынок и впоследствии совсем отказаться от гривны. На место украинским ТВ-каналам весной пришли российские: для этого каждый желающий может бесплатно получить приставку «Триколор» для телевизора. На место киевским мобильным операторам пришла местная связь с международным кодом +7.