Украинские призывники начали бежать от службы в освобожденное Запорожье

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему бегства призывников на подконтрольную России часть Запорожской области. Об этом сообщили 12 августа в подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации.

По сообщению администрации, беглецам помогал житель освобожденного Мелитополя, который перевозил их из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь. Для каждого из бежавших призывников подготавливалась своя история о целях выезда при пересечении блокпостов. Например, что на подконтрольных РФ территориях проживают их родственники или что они едут туда для волонтерской деятельности.

«По прибытии в Мелитополь он организовывал место ночлега и передавал пассажиров своим сообщникам, которые осуществляли дальнейшую перевозку в ‹...› Крым», — говорится в сообщении.

«Проводников» выявили и в Харьковской области. По информации госпогранслужбы Украины, там работала группа людей, переправлявшая призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, откуда они должны были уже дальше перейти границу с РФ вне пропускных пунктов.

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

14 июня власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал при этом, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

В настоящее время на Украине действует военное положение, введенное после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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