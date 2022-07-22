Экс-глава СВР Украины объяснил решение Киева призвать на военную службу пенсионеров

Правительство Киева решило начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так» от 21 июля рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, Киев уже начал подготовку к наступательной операции и для успеха ему необходимо провести мобилизацию. Она позволит бросить все силы на Херсон.

«Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — пояснил Маломуж.

22 июля американская газета The New York Times написала о подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению на юге страны, чтобы отбить Херсон.

В материале указывается, что эти планы вызывают обеспокоенность у западных официальных лиц. Они считают, что воодушевленный их поддержкой Киев может слишком рано начать контрнаступление.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 июля указала на то, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении районов Украины в состав России не достигнут своей цели.

В этом же месяце постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе Украины от Запорожской и Херсонской областей.

Власти южных регионов также призвали украинское руководство забыть о регионах и оставить мысли об их возвращении. Там отметили, что уже тысячи людей получили российские паспорта, а руководство готовится к референдуму по вхождению в состав России.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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