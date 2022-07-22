The New York Times рассказала о планах Киева начать контрнаступление на юге

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Об этом 21 июля написала газета The New York Times.

«Несколько дней назад залп украинской артиллерии поразил ключевой мост на Днепре, который был важным пунктом пересечения российских поставок. Аналитики говорят, что удар предвещает начало контрнаступления на юге с целью вернуть ключевой город Херсон», — отмечает издание.

В материале указывается, что эти планы вызывают обеспокоенность у западных официальных лиц. Они считают, что воодушевленный их поддержкой Киев может слишком рано начать контрнаступление.

«Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности (поступающее в страну оружие. — Ред.) — сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон», — пишет газета.

При этом, по мнению экспертов, на которых ссылается издание, говорить о коренном переломе еще рано. На Западе скептически относятся к тому, что поставки Украине современных видов вооружения смогут изменить ход событий. Кроме того, отмечается, что у Пентагона есть опасения, что его собственные запасы вооружений могут истощиться уже в ближайшие месяцы.

Ранее, 11 июля, в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента страны Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

Позднее Резников опроверг свои слова, отметив, что заявление о «приказе» он делал на английском языке, неродном для него, из-за чего его поняли неправильно.

В администрации США, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 июля указала на то, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении районов Украины в состав России не достигнут своей цели.

В этом же месяце постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе Украины от Запорожской и Херсонской областей.

Власти южных регионов также призвали украинское руководство забыть о регионах и оставить мысли об их возвращении. Там отметили, что уже тысячи людей получили российские паспорта, а руководство готовится к референдуму по вхождению в состав России.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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