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The New York Times рассказала о планах Киева начать контрнаступление на юге

The New York Times: ВСУ готовятся начать контрнаступление на юге
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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Об этом 21 июля написала газета The New York Times.

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«Несколько дней назад залп украинской артиллерии поразил ключевой мост на Днепре, который был важным пунктом пересечения российских поставок. Аналитики говорят, что удар предвещает начало контрнаступления на юге с целью вернуть ключевой город Херсон», — отмечает издание.

В материале указывается, что эти планы вызывают обеспокоенность у западных официальных лиц. Они считают, что воодушевленный их поддержкой Киев может слишком рано начать контрнаступление.

«Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности (поступающее в страну оружие. — Ред.) — сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон», — пишет газета.

При этом, по мнению экспертов, на которых ссылается издание, говорить о коренном переломе еще рано. На Западе скептически относятся к тому, что поставки Украине современных видов вооружения смогут изменить ход событий. Кроме того, отмечается, что у Пентагона есть опасения, что его собственные запасы вооружений могут истощиться уже в ближайшие месяцы.

Ранее, 11 июля, в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента страны Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе.

Позднее Резников опроверг свои слова, отметив, что заявление о «приказе» он делал на английском языке, неродном для него, из-за чего его поняли неправильно.

В администрации США, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 июля указала на то, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении районов Украины в состав России не достигнут своей цели.

В этом же месяце постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе Украины от Запорожской и Херсонской областей.

Власти южных регионов также призвали украинское руководство забыть о регионах и оставить мысли об их возвращении. Там отметили, что уже тысячи людей получили российские паспорта, а руководство готовится к референдуму по вхождению в состав России.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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