Украинскому руководству стоит забыть о Херсонской области и оставить мысли о возвращении региона в состав страны. Об этом во вторник, 19 июля, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, все это невозможно», — сказал Стремоусов «РИА Новости».

Он добавил, что уже тысячи людей получили российские паспорта, сейчас область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

Ранее во вторник Стремоусов заявил, что украинские военные продолжают наносить удары по освобожденным районам. В связи с этим власти Херсонской области усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО).

Так, накануне украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. Отмечалось, что важные элементы объекта инфраструктуры не повреждены. Позже стало известно, что в результате украинского удара по объекту погибли два человека охраны ГЭС.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На территории области началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с полуостровом.

В конце мая стало известно, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. Референдум по вхождению в состав России планируется провести этой осенью. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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