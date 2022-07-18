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ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС

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Фото: РИА Новости
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Украинские военные нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе военной гражданской администрации (ВГА) района.

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По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод.

«Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод», — подчеркнул представитель ВГА района.

Позже появилась информация о том, что Каховская ГЭС не пострадала.

«Всё в порядке, ГЭС не повреждена», — заявил заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

Также он обратил внимание на то, что крымское водоснабжение не затронуто.

Ранее в этот день Новая Каховка в Херсонской области снова подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания.

Кроме того, 13 июля замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении попавшего под обстрел ВСУ 11 июля города Новая Каховка. Она отдельно отметила, что области нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион.

Тогда после обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми. Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении спецоперации было связано с обострением в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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