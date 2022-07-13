Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку

Руководство Херсонской области обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Новая Каховка. Об этом 13 июня сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева.

«Создана рабочая группа по восстановлению города. Направлена техника и волонтеры. Но у нас нет таких сил, поэтому мы попросили их у Российской Федерации», — рассказала Губарева «Первому каналу».

Замглавы администрации также отдельно отметила, что области нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион.

Согласно последним данным, в результате обстрела ВСУ Новой Каховки Херсонской области в городе повреждены жилые дома, магазины, заводы, склады, а также медицинские и образовательные учреждения. Пострадало около 65 домов, две школы, три садика, свыше 200 магазинов.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. По предварительным данным, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Сообщалось, что в результате атаки серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

Известно, что после ракетного обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми. Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Накануне в Новой Каховке побывал корреспондент «Известий» Иван Литомин. По его словам, завалы в центре города продолжают разгребать до сих пор.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».