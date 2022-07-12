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Корреспондент «Известий» показал последствия удара ВСУ по Новой Каховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После удара вооруженных формирований Украины по Новой Каховке придется снести как минимум два многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил 12 июля корреспондент «Известий» Иван Литомин, показав кадры с места событий. По его словам, от ударной волны на этих зданиях появились трещины.

Завалы в центре города продолжают разгребать до сих пор. На улице Французской, в 1 км от места взрыва, повсюду выбиты стекла, где-то взрывной волной снесло целые строения.

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В городе разрушены хранилище удобрений, сотни жилых домов, больница и склад с гуманитарной помощью

«Еще одна улица Новой Каховки, точнее, всё, что от нее осталось. Склады продолжают гореть, клубы дыма поднимаются. Спасатели сюда еще не добрались, так как это очень сложно — дороги нет», — рассказал журналист.

Недалеко от этой улицы от удара буквально «сложились» и бетонные коттеджи. В ближайших кварталах разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

Недалеко от места удара располагался склад с гуманитарной помощью, в котором хранилось несколько десятков тонн грузов для мирных жителей. На сегодняшний день складское помещение тоже полностью уничтожено украинскими боевиками.

«Помимо того, что людей кормили, мы еще кормили районы. Очень много районов. Даже на передовую отправляли питание. Оставалось у нас на складе после последнего получения около 35 тонн», — рассказала руководитель Центра гуманитарной помощи Новой Каховки Наталья Казарян.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. По предварительным данным, обстрел велся из американских РСЗО HIMARS.

В результате атаки серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

Известно, что после ракетного обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек, а число пострадавших возросло до 90 человек. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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