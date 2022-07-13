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В Новой Каховке из-за обстрела ВСУ повреждено 65 домов и 248 магазинов

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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В результате обстрела Новой Каховки Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 12 июля повреждены жилые дома, магазины, заводы, склады, а также медицинские и образовательные учреждения. Об этом 13 июля заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

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В городе разрушены хранилище удобрений, сотни жилых домов, больница и склад с гуманитарной помощью

«Погибшими официально признаны два человека, пропавшими без вести — семь, ранены 90. Повреждены магазины — 248, жилой фонд — 65, склады — 15, учебные заведения — четыре, заводы — три, медучреждения — два», — цитирует ТАСС сообщение ВГА.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. По предварительным данным, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Сообщалось, что в результате атаки серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

Известно, что после ракетного обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Накануне в Новой Каховке побывал корреспондент «Известий» Иван Литомин. По его словам, завалы в центре города продолжают разгребать до сих пор.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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