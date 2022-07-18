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ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Новая Каховка в Херсонской области снова подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания, сообщил «РИА Новости» глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля
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«Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но всё равно были в течение получаса попадания в районе города. Мы сейчас всё выясняем», — сказал он агентству.

Ранее, 13 июля, украинские военные выпустили по Новой Каховке, по предварительной информации, пять ракет из реактивных систем залпового огня. Снаряды прилетели со стороны населенного пункта Баштанка, большинство из них сбили средства ПВО. Тогда Леонтьев рассказал, что среди пострадавших есть семьи, дети.

Кроме того, город подвергся обстрелу 11 июля. В результате инцидента погибли семь человек, около 190 граждан обратились за медицинской помощью. Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении Новой Каховки.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении спецоперации было связано с обострением в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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