Завод «Сокол» в Новой Каховке Херсонской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «Известиям» источник в местной военно-гражданской администрации города в среду, 13 июля.

По предварительной информации, националисты выпустили по городу пять ракет из реактивных систем залпового огня. Снаряды прилетели со стороны населенного пункта Баштанка.

Российские системы ПВО сбили все ракеты, однако обломки двух из них обрушились в районе завода «Сокол». Информация о разрушениях гражданских объектов уточняется.

Ранее в этот день замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении попавшего под обстрел ВСУ 11 июля города Новая Каховка. Она отдельно отметила, что области нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион.

Тогда после обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми. Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Накануне в Новой Каховке побывал корреспондент «Известий» Иван Литомин. По его словам, завалы в центре города продолжают разгребать до сих пор.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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