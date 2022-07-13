Реклама
Прямой эфир
Мир
Отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
Общество
Производители предложили отменить предустановку российского ПО
Мир
Новая Каховка снова подверглась обстрелам ВСУ
Армия
Старший сержант Иванов спас товарищей от угрозы окружения
Мир
Байден заявил о готовности применить силу против Ирана в контексте СВПД
Мир
МИД РФ назвал прецедентом решение Канады по турбине для «Северного потока»
Мир
Минобороны РФ построит в Мариуполе 12 жилых домов
Мир
Премьер Чехии заявил об отсутствии ограничений на газ в новом пакете санкций ЕС
Мир
Суд отклонил требование Эмбер Херд о новом процессе против Деппа
Мир
США передадут Украине винтовки с глушителями
Общество
Жители центральной части России могут наблюдать редкое явление суперлуния
Сюжет:

Новая Каховка снова подверглась обстрелам ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завод «Сокол» в Новой Каховке Херсонской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «Известиям» источник в местной военно-гражданской администрации города в среду, 13 июля.

Детектор паники: какие цели преследовал Киев при обстреле Новой Каховки
В городе разрушены хранилище удобрений, сотни жилых домов, больница и склад с гуманитарной помощью

По предварительной информации, националисты выпустили по городу пять ракет из реактивных систем залпового огня. Снаряды прилетели со стороны населенного пункта Баштанка.

Российские системы ПВО сбили все ракеты, однако обломки двух из них обрушились в районе завода «Сокол». Информация о разрушениях гражданских объектов уточняется.

Ранее в этот день замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении попавшего под обстрел ВСУ 11 июля города Новая Каховка. Она отдельно отметила, что области нужны строительные материалы для того, чтобы восстановить регион.

Тогда после обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми. Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Накануне в Новой Каховке побывал корреспондент «Известий» Иван Литомин. По его словам, завалы в центре города продолжают разгребать до сих пор.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022