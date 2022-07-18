В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля

Владимир Зеленский отстранил главу службы безопасности Украины от исполнения обязанностей. Украинские военные постоянно наносят удары по зданию школы в прифронтовом посёлке Александровка в ДНР, в подвале которой прячутся мирные жители. А российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против Европейского Совета с требованием возместить ущерб на сумму более одного миллиона долларов от введенных против него санкций. Что происходит на Украине, в России и в мире 15 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».