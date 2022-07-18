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В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Владимир Зеленский отстранил главу службы безопасности Украины от исполнения обязанностей. Украинские военные постоянно наносят удары по зданию школы в прифронтовом посёлке Александровка в ДНР, в подвале которой прячутся мирные жители. А российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против Европейского Совета с требованием возместить ущерб на сумму более одного миллиона долларов от введенных против него санкций. Что происходит на Украине, в России и в мире 15 июля 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:40
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:39
Украинские войска обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО, но есть попадания, сообщил глава района.
Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:12
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 665 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:11
Сегодня, 08:29
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:27
Сегодня, 08:27
Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций, к тому же опустошает свои арсеналы, поставляя оружие Киеву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сегодня, 08:27
Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:25
Сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией и российская военная техника. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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