Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Украинские войска обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО, но есть попадания, сообщил глава района.
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 665 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций, к тому же опустошает свои арсеналы, поставляя оружие Киеву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка 20 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией и российская военная техника. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.