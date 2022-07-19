Власти Херсонской области заявили об усилении системы ПВО в регионе

В Херсонской области усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) в связи с участившимися ударами со стороны украинских военных. Об этом рассказал во вторник, 19 июля, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас усиливается система противовоздушной обороны», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом Стремоусов уточнил, что власти региона располагают информацией по поводу мест ведения огня ВСУ по Херсонской области.

Накануне источник в военной гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки сообщил «Известиям», что украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. Отмечалось, что важные элементы объекта инфраструктуры не повреждены. Позже стало известно, что в результате украинского удара по объекту погибли два человека охраны ГЭС.

Кроме того, в понедельник глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что Новая Каховка в Херсонской области снова подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Он отметил, при этом, что в городе работала система ПВО.

В предыдущий раз Новая Каховка подверглась обстрелу ВСУ 13 июля. Сообщалось, что военные выпустили по городу пять ракет из реактивных систем залпового огня. Снаряды прилетели со стороны населенного пункта Баштанка, большинство из них сбили средства ПВО.

На следующий день глава администрации Каховского района отметил, что есть информация о двух погибших в результате обстрела, при этом, число погибших и пострадавших от ударов с украинской стороны по Новой Каховке может возрасти.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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