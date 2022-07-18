Источник сообщил о гибели двух человек в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС

Два человека из охраны Каховской ГЭС в Херсонской области погибли в результате украинского удара по объекту. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает источник «РИА Новости».

В пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района сообщили ТАСС, что жертв среди мирного населения нет. Однако снаряд повредил газораспределительный пункт и газопровод.

В свою очередь, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после сегодняшних ударов со стороны Украины по Новой Каховке в Херсонской области есть пострадавшие, но погибших нет.

«За сегодняшний день жертв не было. Сводка еще полностью не подведена. Были, конечно, поражения и ранения у небольшого количества людей, но жертв не было», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в этот день источник в ВГА Новой Каховки сообщил «Известиям», что украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС. Отмечалось, что повреждения не затронули важные элементы объекта инфраструктуры, энергообеспечение района не приостановлено.

В этот же день Новая Каховка также подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), но есть попадания.

13 июля замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что руководство региона обратилось к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под очередной обстрел ВСУ 11 июля Новой Каховки. Тогда погибли семь человек, около 190 человек обратились к медикам за помощью.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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