США пригрозили санкциями в случае вхождения районов Украины в состав РФ

Администрация США не будет признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Трансляция его выступления велась во вторник, 19 июля, на сайте Белого дома.

Кирби предупредил, что в случае присоединения к РФ новых регионов в процессе спецоперации по защите Донбасса, Вашингтон примет новые санкционные меры против Москвы.

«Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами», — сказал он.

Ранее о своем намерении войти в территорию РФ заявили в нескольких областях Украины.

Так, 14 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ.

Кроме того, 6 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев сообщил, что власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России. Там уже появился новый флаг, а русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории области.

29 июня замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Кроме того, 14 июня стало известно, что население Бердянска в Запорожской области начало получать российские паспорта.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что воссоединение освобожденных регионов юга Украины и России предрешено. По словам Крючкова, освобожденные регионы используют опыт Крыма и войдут в состав России как полноправные субъекты.

Москва начала спецоперация на Украине 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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