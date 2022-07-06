В Харьковской области заявили о стремлении региона присоединиться к РФ

Власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России. Об этом в среду, 6 июля, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

Он отметил, что ВГА содействует этим настроениям людей.

«Наше управление идет к тому, что все-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаем, и люди уже начинают перестраиваться», — сказал он.

Также Ганчев отметил, что люди интересуются тем, как получить российское гражданство.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что рубль занимает основную нишу экономики региона.

29 июня Ганчев уже заявлял, что жители Харьковской области обращаются в военно-гражданскую администрацию по вопросам получения гражданства РФ.

14 июня стало известно, что население Бердянска в Запорожской области начало получать российские паспорта.

5 июня жители Херсонской области стали подавать первые заявки на получение гражданства России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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